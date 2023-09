Des photos dévastatrices révèlent comment une vague de chaleur extrême détruit le récif corallien de Floride

L’image ci-dessus a été prise sur un récif de corail en Floride appelé Pickles au printemps 2022.

Voici à quoi ressemblait ce même récif plus tôt ce mois-ci :

La différence entre les deux images raconte une histoire claire : le corail des Keys de Floride, qui abrite le plus grand récif de la zone continentale des États-Unis, est en train de mourir. L’aspect blanc fantomatique du corail ci-dessus est dû à un phénomène connu sous le nom de blanchissement. Le corail, un animal marin semblable à l’anémone, tire l’essentiel de sa couleur et de sa nourriture d’une sorte d’algue qui vit dans ses tissus. Lorsque ces algues disparaissent, le corail apparaît d’un blanc éclatant. Les coraux blanchis ne sont pas morts ; ils meurent de faim.

Ce qui s’est passé entre ces deux instantanés est une chaleur extrême et implacable. Depuis juillet, une vague de chaleur record a fait cuire les eaux en Floride et dans certaines parties des Caraïbes, poussant parfois la température de l’eau au-dessus de 100 degrés. Cette chaleur excessive provoque la rupture de la relation entre le corail et ces algues symbiotiques ; les algues quittent le corail, même s’il n’est pas tout à fait clair qui initie la rupture.

Le résultat de cette vague de chaleur marine épique est un événement de blanchissement dévastateur qui s’étend sur les Keys et une grande partie des Caraïbes, menaçant l’avenir des récifs coralliens de la région. Cela menace à son tour des vies humaines et leur bien-être. Ces écosystèmes – qui étaient déjà assiégés bien avant cet été – protègent les communautés côtières des ondes de tempête, soutiennent la pêche et stimulent le tourisme.

« C’est absolument dévastateur », a déclaré Rachel Morgan, biologiste principale des coraux au Florida Aquarium, un aquarium et une organisation de conservation. « Nous sommes confrontés à une extinction massive. »

La photojournaliste sous-marine Jennifer Adler et moi avons fait de la plongée sous-marine dans les Florida Keys avant et après cette vague de chaleur marine. Ce que nous avons vu nous rappelle brutalement que le changement climatique n’est pas une menace lointaine ; cela détruit les écosystèmes aujourd’hui.

La canicule détruit des années d’efforts de restauration

Plonger sur un récif avec des coraux blanchis est toujours un peu sinistre, comme se promener dans une forêt après un incendie de forêt. Ce qui rend cette crise particulièrement pénible, c’est qu’elle détruit des années, voire des décennies, de travail visant à faire revivre les récifs de Floride grâce à la restauration.

« C’est navrant pour beaucoup de gens qui ont consacré leur vie à restaurer les récifs en Floride », a déclaré Morgan. « Cela nous fait reculer considérablement. Ça pique. »

Les images ci-dessous, datant de 2022, montrent des morceaux de corail poussant dans une pépinière près de Key Largo gérée par la Coral Restoration Foundation (CRF). L’organisation élève des coraux sur des « arbres » en PVC et fibre de verre, puis les colle sur des parties dégradées de divers récifs des Keys de Floride pour créer un nouvel habitat.

Vous pouvez voir des morceaux de coraux corne d’élan et corne de cerf sur les photos d’Adler ci-dessous – deux espèces menacées qui contribuent à la construction des récifs. Les bruns et oranges vibrants indiquent qu’ils sont en bonne santé et que leur relation symbiotique avec les algues est intacte.

Voici à quoi ressemblait cette même crèche en septembre.

Une grande partie du corail de cette pépinière, la plus grande de ce type au monde, a blanchi. La situation est devenue si grave qu’au début de l’été, CRF a sauvé des centaines de morceaux de coraux de leur pépinière, les transférant dans des réservoirs à terre afin qu’ils ne périssent pas sous la chaleur brutale.

La pépinière du CRF apporte également une bonne nouvelle : certains des coraux qui y poussent se révèlent plus résistants au blanchiment : ils conservent leur couleur. Les scientifiques pensent que ces coraux thermiquement tolérants pourraient être la clé de la construction de récifs plus résistants aux futurs événements de réchauffement, comme je l’ai déjà signalé.

Certains récifs de Floride ne contiennent presque plus de coraux sains

En 2022, Jenny et moi avons regardé l’ancienne responsable du programme scientifique du CRF, Amelia Moura, illustrée ci-dessous, coller des morceaux de corail staghorn sur Pickles Reef. À ce jour, la fondation a planté ici plus de 43 000 morceaux de corail.

Aujourd’hui, bon nombre de ces coraux plantés sont blanchis.

Nous avons vu encore plus de blanchissement sur un récif près de Key West appelé Eastern Dry Rocks, un autre point chaud de la restauration. La photo ci-dessous montre un morceau blanchi de corail corne d’élan que CRF avait précédemment planté (la structure en forme d’arbre au centre) à côté de coraux mous blanchis (à gauche).

La chaleur a été si forte ces derniers mois que certains coraux sont déjà morts, comme cette colonie de coraux staghorn, vue ci-dessous. Des algues se sont développées sur le fragment de corail mort, lui donnant une teinte verte. (Dans certains endroits, l’eau était si chaude que les coraux n’avaient même pas le temps de blanchir ; leurs tissus se détachaient simplement de leur squelette de carbonate de calcium.)

Également décourageant : même les coraux qui poussent sur le récif depuis des décennies ont blanchi. Le corail croît incroyablement lentement – ​​pour certaines espèces, cela se chiffre à l’échelle de quelques millimètres par an. Cette colonie de corail étoilé lobé dans un récif appelé Looe Key, illustré ci-dessous, a probablement plus de 100 ans.

Depuis l’été, l’eau s’est un peu refroidie, mais elle reste inhabituellement chaude et la menace d’un blanchissement sévère est toujours présente, maintenant et dans les années à venir. Les meilleurs climatologues du monde prédisent que le réchauffement climatique rendra les vagues de chaleur marines plus fréquentes et plus extrêmes, ce qui soulève des questions effrayantes sur les perspectives à long terme de cet écosystème emblématique et de tout ce qu’il soutient.

Vous voulez en savoir plus ? Vérifier la première histoire dans la série de Vox sur la crise du blanchissement des coraux en Floride.