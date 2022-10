Des photos d’étudiants philippins portant des “chapeaux anti-triche” deviennent virales

Apparemment, le couvre-chef était d’empêcher la tricherie. Mandane Ortiz, professeur au Bicol University College of Engineering aux Philippines, avait vu sur Facebook des photos de «chapeaux anti-triche» dans une école en Thaïlande et s’amusait à voir des étudiants passer des examens avec des feuilles de papier accrochées au mur. côtés de leur tête comme des oreilles de chien.

Lorsque les étudiants de Mary Joy Mandane Ortiz sont venus sur le campus pour leurs examens de mi-session ce mois-ci, ils étaient préparés – non seulement avec les connaissances nécessaires pour passer leur test de génie mécanique, mais avec une variété de chapeaux, casques, draps et nuances.

Elle n’a pas fini de noter tous les examens, mais a déclaré que les étudiants avaient terminé leurs tests rapidement et répondu à toutes les questions. « Je suis très fière d’eux, dit-elle. « Je suis très content car ce sont des étudiants très talentueux. C’est censé être que l’examen est stressant et effrayant, mais ils l’ont rendu plus drôle et merveilleux. C’est pourquoi ils ont excellé à notre examen.