Des photos découvertes dans le sillage d’Hélène racontent l’histoire des familles de la région d’Asheville

ASHEVILLE – Les photos sont des images altérées par les intempéries et endommagées par l’eau, de la vie de famille le long des rivières Swannanoa et French Broad avant que le vent et la pluie ne viennent balayer les maisons de leurs fondations.

Dans l’une, des générations d’une famille posent avec raideur dans leurs plus beaux habits du dimanche, arborant des modes d’une autre époque – fin des années 70, début des années 80 ? — des sourires agréables plissant leurs visages. Un homme et une femme plus âgés – grand-mère et grand-père ? – s’asseoir sur un canapé fleuri, elle avec un corsage épinglé sur sa robe, lui une boutonnière. Elle a un bras autour du plus jeune – un garçon qui affiche un sourire espiègle.

Dans une autre, le même couple pose devant l’autel d’une église avec un petit garçon. Un gâteau étagé sur une autre photo contient un indice. Il est surmonté du chiffre 50. Un anniversaire ?

Qui pourraient-ils être ?

Le service de police d’Asheville tente de retrouver les propriétaires de cette photo récupérée à la suite de la tempête tropicale Helene.

Elles ont été prises à une époque antérieure aux iPhones, lorsque les caméras marquaient des occasions spéciales – naissances, mariages, remises de diplômes – et non un voyage dans l’allée des courses. Peut-être qu’ils étaient rangés dans des albums, des placards et des tiroirs et oubliés.

Lorsque la pluie et le vent de la tempête tropicale Hélène se sont calmés, les photos sont apparues comme des rappels de souvenirs créés dans des endroits qui ne ressemblent plus à ce qu’ils étaient avant. Ils ont été retirés de la boue et des débris par les premiers intervenants.

Le service de police d’Asheville a publié des dizaines de photos et de souvenirs trouvés sur sa page Facebook le 17 octobre. « Même si l’eau était suffisamment forte pour démolir des bâtiments, déraciner des arbres et plier et déchirer l’acier, elle ne pouvait pas effacer les souvenirs contenus à l’intérieur. ces photos », a écrit le département.

Ils espèrent désormais résoudre quelques mystères.

Est-ce qu’ils vous semblent familiers ?

De nombreuses photos offrent un aperçu de la vie quotidienne des familles au bord des rivières.

Dans l’une d’entre elles, des enfants déchirent des cadeaux le matin de Noël. Un garçon rayonne alors qu’il tient un petit Père Noël devant la caméra. Il y a des enfants qui partent pour Halloween, l’un déguisé en Bugs Bunny, l’autre en sorte de créature en rouge. Une photo en studio montre un bébé aux cheveux noirs vêtu d’une robe de baptême.

La police d’Asheville a trouvé cette photo de Dallas et Tommy Moss dans le parc Azalea après la tempête tropicale Helene. Tommy Moss est décédé d’une maladie génétique rare à l’âge de 12 ans.

Depuis la parution du message, plusieurs personnes ont utilisé la section commentaires pour revendiquer la propriété ou identifier leurs proches.

Dallas Moss en faisait partie.

Moss, 27 ans, avait 8 ans lorsque son frère Tommy est décédé d’une maladie génétique rare appelée syndrome de Hunter à l’âge de 12 ans.

Parmi les photos trouvées, il y en a une de Dallas et Tommy assis sur un canapé jetant un coup d’œil de côté à l’appareil photo sur une photo prise par leur père Tommy, un photographe professionnel. « J’ai une coupure dans un bol et mon frère est assis derrière moi », a-t-il déclaré.

La maison de ses parents à East Asheville – où ils vivaient depuis 40 ans – a été détruite par Hélène. Il estime que c’est à environ huit kilomètres du parc Azalea, où la police a déclaré à la famille que les photos avaient été découvertes.

« Oui, la maison a disparu et personne ne peut vraiment comprendre ça, mais ce sont vraiment les souvenirs », a déclaré Moss. « On ne peut pas remplacer les photos. Vous ne pouvez remplacer aucune de ces situations. Ces choses sont irremplaçables.

Son frère aurait eu 31 ans le 19 octobre.

« Comment pouvons-nous récupérer ça ?

Ce ne sont pas seulement des images qui sont apparues.

Près d’un terrain de football près du parc Azalea, quelqu’un a trouvé un morceau de bois en forme de fer à cheval signé et daté : « 106-107 ans de force. 28/07/2024”

Le père de Carlie Alderfer, David Shope, a été le premier à repérer la publication sur Facebook. Il lui a dit de contacter la police.

« Comment pouvons-nous récupérer ça ?! », a-t-elle écrit sur la page Facebook de la police, leur faisant savoir qu’il appartenait à sa famille. « S’il vous plaît, s’il vous plaît, envoyez-moi un message ! »

Une coupe de bois signée par des membres des familles Shope, Gregg et Burnette lors d’une réunion en 2023 a été trouvée dans le parc Azalea après la tempête tropicale Helene.

Son nom figurait en haut à droite du morceau de bois avec celui de son mari, Wesley. Le même jour – le 17 octobre – elle a reçu une réponse d’un détective d’Asheville qui lui a dit qu’elle pouvait venir le chercher. Le lendemain, elle a pris le morceau de bois et l’a livré à sa grand-tante Judy Bridges.

Ils font partie d’une grande famille élargie – les familles Shope, Gregg et Burnette – qui se réunissent depuis plus de 100 ans.

Colby Shope, le frère de Carlie, n’en a manqué aucun au cours de ses 33 années.

« Même quand j’étais plus jeune, on pouvait à peine intégrer tout le monde dans le tableau, il y avait tellement de monde », a-t-il déclaré. En 2017, au 100ème Lors de la réunion, tout le clan a posé pour une photo devant l’église chrétienne Bee Tree à Swannanoa qui a été publiée dans le Citizen-Times.

Lors de la réunion de cette année à la fin juillet à l’église, quelqu’un a apporté une coupe de bois que tous les participants ont pu signer. Mais comment s’est-il retrouvé au parc Azalea ?

Un mystère est résolu

Shope dit qu’il a été stocké dans une voiture appartenant à un cousin qui a été emportée par l’inondation. Le cousin, Joseph Pitts, a survécu.

Mais l’église chrétienne de Bee Tree, qui existe depuis 1872, a été gravement endommagée.

L’église chrétienne Bee Tree de Swannanoa, en Caroline du Nord, fondée en 1872, est détruite par les eaux de crue le dimanche 20 octobre 2024, après que les restes de l’ouragan Helene ont frappé la région.

Shope a pris des photos à l’église la semaine dernière lors d’une rare pause après avoir travaillé 16 heures par jour en tant qu’ingénieur en fiabilité pour Duke Energy.

« Il est détruit », a-t-il déclaré. « Je ne suis pas sûr qu’ils seront capables de reconstruire honnêtement… Quand cela se réalise, cela s’avère difficile dans certains domaines. »

La façade de la petite église blanche a été arrachée. Des arbres renversés et un jet d’eau bloquent le chemin menant à l’entrée principale. La boue recouvre les parquets.

Mais les vitraux des années 1950 ont été retirés et récupérés, selon le pasteur Mike Siemens.

« Dieu prend sa lumière, sa lumière spirituelle, et la déverse à travers nous, à travers un vitrail », a déclaré Siemens.

Le dimanche précédant la tempête, Siemens a regardé la congrégation et leur a dit que « la crise nous met sur un chemin que nous n’aurions jamais choisi nous-mêmes et nous amène dans un endroit que nous ne reconnaissons pas ».

Il ne sait pas pourquoi il a dit cela. Il n’en avait pas l’intention. Les mots sont tombés.

Il répéterait un message similaire lors d’un service le 20 octobre, le premier de la congrégation depuis que la tempête a détruit leur église. Elle a eu lieu à l’église chrétienne de Swannanoa.

« Même si nous n’avons pas de bâtiment, nous pouvons quand même faire les bonnes choses qu’Il nous a préparées à faire », a déclaré Siemens.

