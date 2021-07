Des photos déchirantes montrent un ourson piégé dans le feu de forêt Bootleg de l’Oregon alors que les flammes détruisent les maisons des animaux

Des images DEVASTATIVES montrent un petit ourson accroché à un arbre alors que l’incendie de l’Oregon Bootleg a incendié son habitat la semaine dernière.

Alors que le plus grand incendie de forêt aux États-Unis a ravagé l’État du castor, détruisant des milliers d’acres, brûlant des maisons et des habitats.

Un petit ourson s’accroche à un arbre pendant l’incendie de forêt de Bootleg Crédit : AP

Il n’a pas bu l’eau laissée par les pompiers et a grimpé dans un arbre voisin Crédit: Bootleg Fire Info

L’agent de sécurité Bryan Daniels a trouvé un bébé ours sur le flanc sud-est du Bootleg Fire sur la route 28 et est sorti de sa voiture pour aider la créature vulnérable, qui a grimpé dans un arbre voisin.

D’autres pompiers sont arrivés sur les lieux alors que le lionceau descendait le tronc de l’arbre – mais l’animal terrifié a refusé de boire l’eau que le personnel d’urgence lui a laissée.

Une ourse plus âgée a été vue par les responsables des incendies quelques minutes avant que Daniels ne voit l’ourson et les responsables ont déclaré à KDRV qu' »il est probable qu’il ait retrouvé sa mère ».

« C’est une très bonne nouvelle que l’animal ne soit pas orphelin », ont-ils déclaré au journal alors que le ministère de la Pêche et de la Faune de l’Oregon a averti les gens de ne pas essayer de ramasser des animaux.

‘NOUVELLES OPPORTUNITÉS’

Sur une note positive, les gestionnaires des incendies ont également souligné que tous les animaux sauvages ne meurent pas lorsque les incendies de forêt ravagent la campagne.

« Bien que le feu puisse réduire d’importants habitats et sources de nourriture, il peut également créer de nouveaux habitats et de nouvelles opportunités pour certaines espèces », ont-ils déclaré au journal.

« Cet ours sert de rappel qu’il y a des animaux sauvages sur les routes dans la zone d’incendie. Alors que le public conduit sur les routes de la zone qui sont ouvertes, veuillez faire preuve de prudence.

« De nombreux équipements de lutte contre les incendies lents et lourds sont sur les routes et les conditions de fumée persistent. De plus, vous pouvez rencontrer des animaux sauvages tels que ce jeune ourson. »

TERRE BRLÉE

L’observation déchirante de l’ours survient alors que des images satellites effrayantes ont révélé l’étendue de l’incendie de forêt avec des nuages ​​​​de fumée s’échappant des États-Unis et du Canada mercredi.

Les pompiers se sont précipités pour atténuer les dégâts au début du mois avant que l’incendie vicieux ne déclenche des avertissements de tornade de feu alors qu’il brûlait le paysage de l’Oregon.

Les scientifiques disent que le grand enfer, qui a détruit plus de 300 000 acres, modifie les conditions météorologiques en affectant les vents et en perturbant l’atmosphère, a rapporté le New York Times.

Les vents imprévisibles ont également causé l’enfer pour éclairer des rangées d’arbres et allumer des « feux ponctuels » à des endroits aléatoires.

Les scientifiques s’inquiètent également des éclairs, car un mélange de fumée, d’air chaud et d’eau peut créer des nuages ​​imposants, entraînant des orages.

PEUR DE LA FOUDRE

Les éclairs peuvent créer des incendies supplémentaires, étirant les ressources des équipes de pompiers.

L’avertissement sévère survient alors que l’incendie a déjà brûlé dans une zone plus grande que la ville de Los Angeles.

L’incendie a éclaté le 6 juillet et plus de 2 000 pompiers ont tenté de maîtriser les flammes.

Le Bootleg Fire brûle à environ 300 miles de la plus grande ville de l’État, Portland, dans et autour de la forêt nationale de Fremont-Winema.

Plus de 160 maisons et bâtiments ont été détruits alors que les résidents ont été invités à évacuer alors que l’incendie a atteint un tiers de la taille de Rhode Island alors que des milliers de personnes sont évacuées cette semaine.

Des images satellite capturées par la National Oceanic and Atmospheric Administration montrent que le feu brûle depuis l’espace alors que la fumée migre.

CARNAGE DE FEU SAUVAGE

Les incendies de forêt ont ravagé certaines parties du sud-ouest des États-Unis alors que la côte ouest reste piégée sous une vague de chaleur.

Des enfers déchaînés ont détruit des maisons et des voitures à Doyle, en Californie, plus tôt ce mois-ci, alors qu’un incendie dévastateur a été poussé par de fortes rafales.

Les scientifiques ont averti que les températures élevées persistantes pourraient conduire à une « mégasécheresse », qui pourrait déclencher une catastrophe climatique le long de la côte ouest.

Les niveaux d’eau dans le Grand Lac Salé, dans l’Utah, sont presque à un niveau record de 58 ans et ils sont neuf pieds plus bas que la moyenne, selon le Daily Star.

Le vaste lac n’atteint généralement pas de creux avant octobre.

TEMPÉRATURES À TROIS CHIFFRES

L’arsenic pourrait être emporté par le vent à mesure que les sols se dessèchent, créant une tempête de poussière potentielle.

Plus de 16 millions de personnes ont déjà été confrontées à des températures à trois chiffres au cours des trois dernières vagues de chaleur qui ont ravagé la région.

L’ouest des États-Unis a cuit alors que Las Vegas a atteint un record de 117 degrés – à peine deux semaines après qu’un événement de chaleur de 1000 ans a atteint des sommets records de 116 et 121F à Portland et Lytton, au Canada.

Les scientifiques pensent que l’événement de chaleur de 1000 ans qui a touché le nord-ouest aurait été « pratiquement impossible » sans le changement climatique d’origine humaine.

À Seattle, les températures devraient atteindre 100 degrés pour la 15e fois cette année, ce qui permet d’atteindre le record de la ville de 21 100 degrés-jours en un an.

Le National Weather Service a confirmé que c’est la première fois que l’État de Washington connaît une « sécheresse exceptionnelle » depuis que les météorologues ont lancé le Drought Monitor en 2000, selon CNN.

Le mois dernier a été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré, huit États ayant enregistré de nouveaux sommets bien au-dessus de 100F – fracassant des records de température de longue date.

Au cours de la semaine du 25 juin, les températures ont atteint 40 degrés au-dessus de la moyenne, établissant 175 nombres record dans le nord-ouest, car elles chassent les gens et les animaux de leurs maisons.

