Des photos de prétendus maillots de la Coupe du monde USMNT divulguées en ligne

Lorsque nous avons entendu des informations selon lesquelles les maillots de la Coupe du monde de l’USMNT avaient fuité en ligne, nous avons dû regarder de plus près. Nous voulions partager à quoi ils ressemblent ainsi que donner notre avis sur eux.

Tout d’abord, ces maillots seraient simplement les derniers maillots de la Coupe du monde. Souvent, en particulier pour les clubs, un certain nombre de rumeurs se sont répandues sur les kits potentiels pour la saison suivante. Cependant, dans une année de Coupe du monde, US Soccer et l’USMNT rechercheront de grosses ventes lors du retour de l’équipe à la plus grande compétition.

Nike, qui a repris la fabrication des maillots de l’USMNT après la Coupe du monde de 1994, tente parfois l’étrange. Le troisième maillot le plus récent, porté lors des matchs lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, présente des motifs sauvages. Pourtant, la norme aux États-Unis est la simplicité.

Les prétendus maillots de la Coupe du monde de l’USMNT ont divulgué la simplicité de l’écho en ligne, encapsulant peut-être un public plus large.

Les maillots de la Coupe du monde USMNT divulgués en ligne

Les deux chemises USMNT potentielles qui suivent ne sont que cela : du potentiel. US Soccer publie des informations lors de l’annonce officielle, qui intervient généralement quelques mois avant la Coupe du monde.

Le home strip est un simple blanc avec un short bleu foncé. Il présente des similitudes avec le kit domicile 2016 en ce sens que les épaules sont quelque peu différentes.

Il y aura bien sûr un numéro au milieu du devant du maillot.

Le kit extérieur est pratiquement le même que le kit domicile, juste avec des couleurs différentes.

Réaction précoce

Ces maillots sont simples. Cela ne veut pas dire qu’ils sont mauvais, mais les kits ne sont pas trop impressionnants. L’USMNT et Nike ont l’occasion de montrer la meilleure liste de potentiel américain de l’histoire de la fédération. Ces maillots, bien qu’ils puissent faire partie de quelque chose de spécial, ne sont pas mémorables.

Prenez, par exemple, les kits portés lors de la Gold Cup 2017 ou les maillots à rayures rouges juste avant la Coupe du monde 2014. Ces kits sont mémorables, offrant quelque chose dont les fans peuvent se souvenir visuellement pour l’USMNT.

Simple est le jeu sûr. Ce maillot ne dérangera personne car il ne prend aucun risque. Pourtant, dans cinq à 10 ans, peu de gens raconteront ce maillot et diront ‘wow, c’était quelque chose de spécial.‘

Ce sont des moments spéciaux, et les maillots de la Coupe du monde USMNT divulgués en ligne ne ressemblent pas à l’occasion.

Photo : John Dorton/ISI Photos/Getty Images