Des photos de pensionnats découvertes dans les archives romaines

Un archiviste du Centre national pour la vérité et la réconciliation (NCTR) espère pouvoir bientôt numériser des photos du système des pensionnats canadiens trouvés à Rome dans l’espoir d’aider à identifier les enfants qui se trouvaient dans les écoles.

Raymond Frogner, responsable des archives du NCTR, était récemment à Rome, où il a découvert les photos des Archives oblates.

“Il y avait un groupe de documents appelés photos audiovisuelles dans les archives qui documentaient essentiellement les missions publiques à travers le monde depuis le 19e siècle”, a-t-il déclaré. « Dans toutes ces photos, j’ai pu trouver cinq bocaux qui concernent en fait les pensionnats du début du 20e siècle au Canada.

“J’ai signalé cela aux archivistes et j’ai juste noté qu’elles ressemblaient à des photos originales et qu’elles pourraient potentiellement documenter la vie d’enfants dont nous savons qu’ils sont portés disparus. Et vous savez, nous pourrions obtenir une autre information sur la vie de ces enfants.

Frogner estime qu’il y a entre 700 et 1 000 photos dans la collection. Il a déclaré que les photos comportaient des informations écrites au dos, principalement des lieux et des dates, mais aucune information sur les personnes figurant sur les photos.

“Une autre composante potentielle de ce projet serait de donner accès aux communautés d’où viennent les enfants et de demander à la communauté si elle peut mettre des noms sur ces enfants, car pour le moment, ils n’en ont pas”, a déclaré Frogner.

Des discussions avec les archivistes à Rome sur le projet sont en cours, mais Frogner a déclaré qu’une fois qu’il serait approuvé, il ne faudrait pas plus de deux mois pour numériser les photos.

Il a ajouté que ces photos sont essentiellement destinées à documenter cette époque de l’histoire canadienne, d’autant plus que le Canada continue de lutter contre l’héritage du système des pensionnats.

“Nous sommes dans une période de profond changement et le documenter, mieux le comprendre avec cette documentation est d’une importance vitale”, a déclaré Frogner.



Si vous êtes un survivant des pensionnats indiens en détresse ou si vous avez été touché par le système des pensionnats indiens et avez besoin d’aide, vous pouvez contacter la ligne de crise des pensionnats indiens 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419



Un soutien et des ressources supplémentaires en santé mentale pour les Autochtones sont disponibles ici.