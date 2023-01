Des photos de l’espace montrent que 11 000 castors font des ravages dans la toundra de l’Alaska aussi sauvagement qu’un feu de forêt

Les castors envahissent la toundra arctique de l’Alaska à mesure qu’elle se réchauffe, transformant le paysage comme une traînée de poudre.

Les images satellites montrent des rivières se transformant en trains d’étangs luxuriants alors que les castors construisent leurs barrages.

Les animaux profitent du changement climatique, mais leurs mères pourraient aussi accélérer le réchauffement.

Les castors envahissent la toundra de l’Alaska, transformant complètement ses cours d’eau et accélérant le changement climatique dans l’Arctique.

Les changements sont si soudains et drastiques qu’ils sont clairement visibles depuis l’espace.

À mesure que la toundra arctique se réchauffe, des plantes ligneuses poussent le long de ses rivières et ruisseaux, créant des habitats parfaits pour les castors.

Au fur et à mesure que les rongeurs à fourrure se déplacent dans ces cours d’eau, ils s’installent en faisant ce qu’ils font le mieux : mâcher et transporter du bois pour construire des barrages, et obstruer les rivières et les ruisseaux rapides pour créer des étangs luxuriants.

Ce qui était autrefois une fine ligne d’eau traversant la toundra est devenu un train d’étangs de castors bulbeux :

“Il n’y a même pas beaucoup d’autres animaux qui laissent une empreinte que vous pouvez voir de l’espace”, a déclaré Ken Tape, écologiste à l’Université d’Alaska Fairbanks, à Insider. “Il y en a un, et ils s’appellent des humains. Le plus drôle, c’est que les humains ne pouvaient pas obtenir de permis pour faire ce que les castors font maintenant dans cet état.”

L’invasion de ce rongeur nageur et poilu dans la toundra nord-américaine est mitigée. Les étangs de castors créent des oasis luxuriantes qui pourraient accroître la biodiversité, mais ils jouent également un rôle dans l’accélération de la crise climatique.

11 000 nouveaux étangs de castor

Tape et ses collègues ont évalué des photos aériennes du début des années 1950 et n’ont trouvé aucun signe de présence de castor dans la toundra arctique de l’Alaska. Les premiers signes de castors sont apparus dans les images de 1980. Dans les images satellites des années 2000 et 2010, les étangs de castor ont doublé.

Au total, les satellites révèlent que plus de 11 000 étangs de castor sont apparus dans la toundra.

“Tout l’ouest de l’Alaska est maintenant très densément peuplé d’étangs de castors”, a déclaré Tape.

Cela correspond à ce que les peuples autochtones de la région ont observé. C’est particulièrement évident sur le terrain dans des villes comme Kotzebue, où il n’y avait pas de castors il y a 20 ans, et maintenant ils sont partout, a déclaré Tape.

Les chercheurs ont publié leurs découvertes dans la revue Rapports scientifiques en mai. Tape a présenté la recherche lors de la réunion d’automne de l’American Geophysical Union en décembre, tout comme la National Oceanic and Atmospheric Administration a publié son avertissement annuel de la rapidité avec laquelle l’Arctique succombe au changement climatique.

Depuis l’espace, les castors d’Alaska sont aussi influents que les incendies de forêt

Tape avait auparavant utilisé l’imagerie satellite pour rechercher des changements dans la végétation – des changements lents et subtils dans l’apparence de la toundra.

Il a donc été bouleversé lorsqu’il a vu des projets d’ingénierie des castors transformer complètement les paysages de l’Alaska.

“C’était comme frapper l’écosystème sur la tête avec un marteau”, a-t-il déclaré.

La gravité et la vitesse de l’empreinte des castors sur le paysage, vues de l’espace, s’apparentent davantage à un feu de forêt, a déclaré Tape.

Les images satellites répondent à deux questions clés pour étudier toute population animale : Où sont-elles ? Et combien sont-ils ?

La question la plus excitante reste cependant à venir : comment les castors changent-ils exactement tout ce qui les entoure ?

Des poissons et de la végétation au débit et à la qualité de l’eau, en passant par tous les effets en aval que cela pourrait avoir, il reste beaucoup à étudier.

Champions du nouvel Arctique

Les étangs de castor sont des oasis chaudes dans la toundra, car l’eau calme et profonde retient plus de chaleur que les rivières tumultueuses qui traversaient auparavant.

Tape s’attend à ce que ces zones d’étang commencent à ressembler davantage à la forêt boréale qu’à la toundra. L’eau calme attirera probablement la sauvagine et de nouvelles espèces de poissons.

“Si vous aimez l’Arctique tel qu’il était, l’ancien Arctique, alors les castors sont mauvais pour cela. Alors que si vous adoptez en quelque sorte le nouvel Arctique, eh bien, les castors sont l’un de vos champions”, a déclaré Tape.

Une chose qui est clairement improbable dans le nouvel Arctique est le dégel du pergélisol – des couches de sol qui restent normalement gelées toute l’année. Le pergélisol couvre environ le quart de l’hémisphère nord, dont près de 85% de l’Alaska.

À mesure que les températures augmentent, le pergélisol dégèle et libère des gaz à effet de serre, du dioxyde de carbone et du méthane, dans l’atmosphère.

C’est le seul impact du castor dont l’équipe de Tape est sûre : les étangs de castors font fondre le pergélisol environnant, ce qui aggrave la crise climatique. Combien, n’est pas encore clair.

De nouvelles frontières pour les castors pionniers

De plus en plus de castors se répandront probablement dans la toundra à l’avenir, continuant de se déplacer vers le nord à mesure que l’Arctique se réchauffe.

La bande la plus septentrionale de l’Alaska, au nord de la chaîne de montagnes Brooks, est encore pratiquement exempte de castors, a déclaré Tape. Mais cela ne restera peut-être pas longtemps ainsi. Des populations denses de castors se trouvent juste de l’autre côté des montagnes.

“Tout ce qu’ils ont à faire, c’est nager en aval”, a déclaré Tape. “S’ils trouvent l’habitat là-bas – en d’autres termes, s’il fait assez chaud, si les arbustes sont assez grands, s’il y a suffisamment d’eau non gelée en hiver – alors ils vont changer cet endroit pour toujours.”