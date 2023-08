Des photos de l’armée de l’air américaine de l’Angleterre en guerre accessibles au public pour la première fois

Des photographies aériennes en noir et blanc offrant une vue d’ensemble de l’Angleterre telle qu’elle a changé pendant la seconde guerre mondiale sont mises à la disposition du public pour la première fois.

Les 3 600 images incluent des photos de dommages causés par les bombes à Old Trafford dans le Grand Manchester, ainsi que dans d’autres villes et villages. Ils montrent également des monuments anciens entourés de défenses antichars dans le West Sussex et des troupes en jeu dans un camp de l’armée américaine dans le Wiltshire.

Ils ont été capturés par des unités de reconnaissance photographique de l’armée de l’air américaine (USAAF), stationnées dans des bases à travers l’Angleterre en 1943 et 1944, après l’entrée en guerre des États-Unis en décembre 1941.

Les dommages causés par les bombes peuvent être vus à Old Trafford dans le Grand Manchester après un raid en 1944. Photographie: Angleterre historique / USAAF / PA Media

Les dommages causés à la tribune principale du stade de Manchester United peuvent être vus après qu’il a été touché lors d’un bombardement en mars 1941. Old Trafford n’a pas été réutilisé pour le football jusqu’en 1949. Sur une autre photo, prise à travers une pause dans les nuages, B-17 des bombardiers de la Huitième Air Force volent au-dessus des Brecks à Norfolk.

Une photographie de l’hippodrome de Newbury montre qu’il est utilisé comme gare de triage pour le matériel militaire.

L’hippodrome de Newbury couvert d’équipements militaires en 1943. Photographie: Angleterre historique / USAAF / PA Media

La collection peut être consultée sur une carte consultable en ligne sur le Angleterre historique archive.

Duncan Wilson, directeur général de Historic England, a déclaré: «Notre collection USAAF enregistre les changements qui se produisent en Angleterre à la suite de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que des détails fascinants, comme les troupes américaines jouant au baseball.

Une vue aérienne d’un camp de l’armée américaine dans le Wiltshire, prise le 30 avril 1944. Photographie: Angleterre historique / USAAF / PA Media

« Notre collection de photographies de l’USAAF en temps de guerre a été prise en Angleterre par les pilotes et les avions des escadrons qui ont fourni des renseignements pour la défaite éventuelle de l’Allemagne nazie. Cela a eu un coût, avec de nombreux pilotes tués dans l’exercice de leurs fonctions.

Il a déclaré que la mise à disposition des images au public a mis en évidence le rôle vital joué par la reconnaissance aérienne pendant la Seconde Guerre mondiale.