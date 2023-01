Des photos de KL Rahul-Athiya Shetty Haldi ont été divulguées? Vérifiez les photos et la vérité derrière les photos virales

L’actrice de Bollywood Athiya Shetty et le joueur de cricket indien KL Rahul se sont mariés aujourd’hui. Les festivités et les rituels du mariage ont commencé il y a deux jours et les photos du couple sont devenues virales. Une photo de l’actrice de la cérémonie haldi est devenue virale, mais on prétend qu’elle est fausse. Voici la vérité de la photo qui fait le tour du net.

La photo prétendait être la photographie haldi d’Athiya Shetty et a été partagée sur les réseaux sociaux par ses pages de fans. Sur la photo, les invités au mariage appliquent la pâte de poudre de curcuma sacrée sur la mariée. Cependant, ce n’est pas l’image réelle du mariage qui se déroule dans la ferme Khandala de Suniel Shetty. Il a été observé que l’image particulière est une image fixe d’un film.

L’image en question est tirée du film d’Athiya Shetty Motichoor Chaknachoor. Dans l’image originale, l’actrice Navni Parihar est vue en train d’appliquer haldi à la mariée. La photo a été tirée du film où une scène de mariage a été tournée. Le film met également en vedette Nawazuddin Siddiqui dans le rôle principal et il est le marié face à Athiya.

Athiya Shetty s’est finalement mariée avec son petit ami de longue date, KL Rahul. Les deux ont commencé à se fréquenter en 2019 mais ont rendu leur relation publique l’année dernière. Depuis lors, ils sont restés dans les gros titres en donnant des objectifs majeurs au couple. Le duo s’est rencontré par l’intermédiaire d’un ami commun et est tombé amoureux en commençant bientôt leur relation. Le point commun entre les deux est qu’ils sont tous deux originaires du Karnataka.

Athiya Shetty n’est pas apparue dans les films depuis longtemps alors que son père Suniel Shetty a été vu pour la dernière fois dans une série Web de lecteurs MX Banque Dharavi aux côtés de Vivek Oberoi. D’autre part, KL Rahul est actuellement hors de forme du cricket pour le moment et assiste à une chute de sa carrière.