Des photos de Diana et William rendant visite à des sans-abri vues pour la première fois

Le passage Une photo inédite du prince William et de sa mère, la princesse Diana, à l’association caritative The Passage en 1993.

Le prince de Galles affirme que « l’inspiration et les conseils » de sa mère, Diana, ont été le moteur de son engagement personnel dans la lutte contre le sans-abrisme. Dans un prochain documentaire d’ITV, le prince William parle de l’impact profond des visites qu’il a effectuées au refuge pour sans-abri The Passage avec sa mère lorsqu’il était enfant – et comment cela l’a aidé à voir « au-delà des murs du palais ». Le prince admet qu’il se sent parfois coupable de ne pas pouvoir faire plus – et souhaite partager avec ses propres enfants un sentiment d’empathie envers ceux qui sont confrontés à des difficultés. « Quand j’étais tout petit, ma mère a commencé à parler de sans-abri, un peu comme je le fais maintenant avec mes enfants à l’école », raconte le prince.

Palais de Kensington Le prince souhaite utiliser sa plateforme pour « apporter des changements » sur des questions telles que le sans-abrisme

Si les projets passionnés révèlent quelque chose sur ce qui motive quelqu’un, alors peut-être que son soutien à Le passage la charité est la clé pour débloquer le personnage du prince William. L’association caritative basée à Westminster apporte assistance et amitié aux sans-abri de Londres et les aide à trouver un logement sûr. Forgé par les souvenirs d’enfance de visites avec sa mère, le soutien de longue date du prince à l’association caritative a jeté les bases de son projet actuel. Retour à la maison projet, mis en place pour lutter contre le sans-abrisme à travers le Royaume-Uni. «Ma mère m’a emmené au Passage. Elle y a emmené Harry et moi. Je devais avoir environ 11 ans, je pense, probablement à l’époque. Peut-être 10. Je n’étais jamais allé à quelque chose de pareil auparavant. Et j’étais un peu inquiet de savoir à quoi m’attendre », dit-il dans le documentaire d’ITV, Prince William : We Can End Homelessness. «Ma mère a fait son travail habituel pour que tout le monde se sente détendu, et pour rire et plaisanter avec tout le monde. « Je me souviens qu’à l’époque, j’avais pensé : eh bien, si tout le monde n’a pas de maison, ils vont tous être vraiment tristes. « Mais c’était incroyable de voir à quel point cet environnement était joyeux », se souvient le prince William. The Passage a révélé quatre photos inédites du prince visitant leur base londonienne avec sa mère, la princesse, en juin et décembre 1993.

Le passage William se souvient d’avoir joué aux échecs à l’association caritative et de sa surprise face au bonheur inattendu dont il a été témoin.

« Je me souviens d’avoir eu de bonnes conversations – juste en jouant aux échecs et en discutant », dit le prince à propos de ses visites d’enfance au Passage. « C’est à ce moment-là que j’ai réalisé qu’il y avait d’autres personnes qui n’avaient pas la même vie que toi. » Le prince William est devenu le mécène officiel de l’association en 2019, mais ces visites se sont poursuivies en public et en privé tout au long de sa vie, souvent pendant des heures plus longues que prévu. Dans le documentaire d’ITV, le prince est filmé en train de servir de la nourriture et de nettoyer le dîner de Noël du Passage, serrant dans ses bras certains des visiteurs réguliers. On le voit même dirigé par la chef cuisinier de l’association, Claudette Dawkins, alors qu’elle organise son aide royale. Il parle de son inquiétude pour certains des sans-abri qu’il rencontre « qui sont dans une très mauvaise situation… C’est comme si on voulait juste les protéger ». Au fil des années, le prince affirme avoir passé beaucoup de temps à rassembler des informations sur les sans-abri. Il souhaite désormais faire quelque chose de pratique pour empêcher ce phénomène.

Le passage Une photo, partagée par The Passage, de 1993 montre la princesse Diana et le prince William à l’association caritative en décembre, juste avant Noël.

Le prince aborde la question de son propre statut privilégié – et affirme que l’intérêt d’avoir une si grande plateforme publique est de l’utiliser à bon escient, en agissant sur des questions telles que la réduction des sans-abri. « Je pense qu’avec ma position et ma plateforme, je devrais apporter des changements », dit-il. « J’ai passé suffisamment de temps à apprendre et à écouter ce que les gens ont vécu pour que je me sente presque coupable à chaque fois que je pars de ne pas faire plus pour les aider. « Je me sens obligé d’agir, parce que je ne veux pas simplement en parler. Je ne veux pas simplement écouter. En fait, je veux voir quelqu’un sourire parce que sa vie a été améliorée », déclare le prince. « Construire un projet est la seule façon que je vois, pour le moment, pour essayer d’atténuer [the problem]et aider les personnes qui se trouvent dans une situation beaucoup moins chanceuse ou très difficile. Mick Clarke, directeur général de The Passage, déclare à propos des visites du prince William : « Je pense qu’il se sent plus à l’aise lorsqu’il discute avec nos clients et écoute leurs histoires. « Les gens peuvent devenir très nerveux, mais il sait très bien les mettre à l’aise. »

Le projet Homewards du prince William, qui compte six sites phares à travers le Royaume-Uni, vise à montrer que le sans-abrisme n’est pas une fatalité. « L’ambition ultime est de prouver que nous pouvons prévenir le sans-abrisme dans ces régions, afin que d’autres viendront et repartiront, eh bien, s’ils peuvent le faire, pourquoi pas nous ? » dit le prince. Il s’appuie sur l’expérience de la Finlande, où le sans-abrisme a été efficacement réduit grâce à une politique visant à fournir un hébergement sûr aux personnes, avec un soutien global pour les problèmes contributifs tels que les problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Parmi ceux à qui William parle au cours du film se trouve Sabrina Cohen-Hatton, qui est passée du statut de un dormeur dans la rue pour devenir chef des pompiers. Elle a utilisé sa propre expérience vécue pour conseiller le projet actuel du prince.

Le passage Une autre photo partagée par The Passage montre un prince William, 11 ans, assis aux côtés de sa mère.