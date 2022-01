Des photos de choc révèlent une cabane à outils sale où papa et sa petite amie « ont enfermé un adolescent autiste avec des seaux d’excréments et de conserves »

Des images CHOQUANTES montrent les conditions dégoûtantes à l’intérieur d’un hangar où un père et sa petite amie auraient enfermé le fils adolescent autiste de l’homme dans une propriété en Floride.

Le garçon de 14 ans aurait été retrouvé à l’intérieur du hangar exigu de six pieds sur dix, avec un seau d’excréments humains et de la nourriture en conserve.

L’intérieur du hangar où l’enfant autiste était détenu avec des collations, des outils, de la nourriture en conserve et un seau de déchets humains Crédit : Flash d’information

LANCER L’ALARME

L’alarme a été donnée à la suite d’une plainte de la grand-mère du garçon.

Le service de l’enfance et de la famille s’est rendu compte que le garçon était enfermé dans le cabanon à la suite d’une visite à la maison.

La victime présumée a été retrouvée en cage dans le hangar d’une maison à Arcadia.

Le garçon aurait été mis en cage dans une pièce de 6 x 10 pieds avec de la nourriture en conserve, un lit recouvert d’emballages alimentaires, des outils éparpillés et un seau contenant des excréments humains.

Le cabanon était très chaud et il n’y avait ni électricité ni plomberie. Il y avait une fenêtre et un évent.

VERROUILLÉ

Le DCF a dû ouvrir la porte de force lorsque le garçon a été secouru. Le père aurait déclaré qu’il ne l’avait enfermé là-dedans « au cas où un incendie se déclarerait ».

Le garçon a dit à la police que c’était l’idée de la petite amie du père de l’enfermer dans le hangar, affirmant que son père avait d’abord hésité, mais qu’il avait ensuite accepté l’idée.

Jennifer Ann Hines, 36 ans, a été accusée de maltraitance d’enfants aggravée Crédit : Flash d’information

Le père aurait dit aux flics que la mise en cage du garçon était justifiée en raison de ses « comportements et autres ».

Auparavant, le garçon aurait été enfermé dans une autre pièce de la maison.

Lorsqu’on a demandé à la victime présumée où il utilisait les toilettes, il a répondu : « Si je dois uriner, mon père me fait aller dans la cour. Si je dois faire autre chose, il me fait marcher jusqu’au magasin le plus proche pour utiliser les toilettes.

Un seau contenant des matières fécales humaines a été retrouvé dans le hangar.

Le garçon a également raconté aux flics comment il avait économisé une bouteille d’eau.

Le lieutenant Troy Carrillo du département de police d’Arcadia a déclaré: « Lorsqu’il a parlé à la victime, il nous a expliqué qu’il était comme » Hé, avez-vous vu cette bouteille d’eau qui était là-dedans? Nous étions comme ‘Ouais, nous [saw] ce.’

« Il était comme ‘Je gardais ça pour le week-end parce que je savais que c’était la seule chose que j’allais boire pendant tout ce temps.’

La victime présumée n’avait mangé qu’un paquet de pistaches le jour où il a été secouru.

SE SOUCIER DES AUTRES

Avant que le garçon ne soit retrouvé, son père, la petite amie du père, aurait tenté de retirer le jeune de 14 ans de l’école.

Le directeur du conseil à la Florida Gulf Coast University, le Dr Abbe Finn, a prêché que les gens doivent «faire attention aux membres ayant des besoins spéciaux de notre communauté pour s’assurer qu’ils sont pris en charge de la manière que n’importe qui voudrait qu’ils soient.

« S’ils disparaissent, s’ils ne vont pas à l’école… c’est un enfant d’âge scolaire… ne va-t-il pas à l’école ? Donc quelqu’un devrait demander où il est et que se passe-t-il ? Comment savons-nous qu’il va bien ?

JUSTICE RENDUE

Interrogée, la petite amie a affirmé qu’elle ne savait rien de la cabane.

Le lieutenant Carrillo a déclaré : « Elle [Hines] a dit qu’elle n’était au courant de rien et a essayé de se distancier de la situation. Mais quand nous avons parlé à la victime, il nous a dit quel était son rôle. »

Harry Richard Shoemaker, 44 ans, a été accusé de maltraitance d’enfants aggravée Crédit : Flash d’information

Les flics ont raconté comment le garçon avait réagi à la nouvelle de l’arrestation de son père en disant: « Oh, merci mon Dieu, je n’ai plus besoin de retourner dans ce hangar. »

Harry Richard Shoemaker, 44 ans, et Jennifer Anne Hines, 36 ans, font face à des accusations de cruauté envers un enfant et de voies de fait graves contre un enfant.

Le garçon est actuellement sous la garde de sa grand-mère à New York qui avait auparavant porté plainte auprès du DCF.

