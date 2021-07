Des photos de Bella Hadid portant une robe Schiaparelli risquée, couvrant ses seins avec un collier de poumons deviennent virales

Il n’y a rien que les accros de la mode désiraient plus qu’un fabuleux tapis rouge, et le Festival de Cannes était exactement ce que le médecin avait ordonné. Après l’annulation de l’événement l’année dernière à la lumière de la pandémie, tous les yeux étaient rivés sur le gala de la mode de cette saison alors que la 74e édition de l’événement annuel a débuté avec beaucoup de faste et de glamour.

Cette année, des beautés indiennes habituées du Cannes, comme Sonam Kapoor, Priyanka Chopra, Deepika Padukone, Aishwarya Rai Bachchan, étaient portées disparues en raison de restrictions de voyage.

Néanmoins, la star de Cannes 2021 avait toutes les paillettes et le glamour qui nous manquaient depuis l’année dernière. Les personnalités hollywoodiennes ont foulé le tapis rouge avec panache, s’habillant des dernières tendances.

Récemment, le mannequin Bella Hadid a fait la une des journaux pour son look à couper le souffle et unique au Festival de Cannes 2021.

La jeune femme de 24 ans a impressionné les spectateurs lorsqu’elle s’est présentée dans une robe moulante noire à manches longues Schiaparelli en crêpe de laine, de la collection Haute Couture Automne-Hiver 2021/22 de la marque, conçue par le directeur artistique de Schiaparelli, Daniel Roseberry. L’élégante tenue qui sculptait le corps comportait des épaulettes exagérées et des détails de ruban croisés dans le dos pour garder la tenue ensemble.

L’ensemble à couper le souffle est venu avec un décolleté si bas qu’il a exposé sa poitrine. Mais le mannequin a réussi le look avec beaucoup de panache et a couvert sa pudeur d’un collier qui a particulièrement attiré l’attention de tout le monde et a fait de Bella Hadid l’une des meilleures tendances sur Internet.

Le collier original ressemblant à l’anatomie des poumons qu’elle a associé à sa tenue vestimentaire et utilisé comme outil pour couvrir ses biens, eh bien, en partie, était en laiton doré et orné de strass. C’était l’un des points forts du look chic général de Bella.

Pour compléter le look, Bella a opté pour un chignon à nœud supérieur soigneusement tiré, des escarpins ornés, des boucles d’oreilles en strass et une bague assortie. Elle portait un maquillage minimal sur le point.

Bella Hadid portait la robe pour la première de Tre Piani (Trois étages).

Schiaparelli a partagé les photos avec la légende, « Schiaparelli est heureux d’annoncer que @bellahadid est apparu dans #Schiaparelli Haute Couture Automne-Hiver 2021/22, conçu par Daniel Roseberry, à la première de « Tre Piani (Three Floors) » au 74e Festival du film de Cannes. »

Pendant ce temps, Bella Hadid a récemment rendu son amour public en publiant une photo remplie de PDA avec son petit ami présumé Marc Kalman.

Selon Fox News, Kalman travaille en tant que directeur artistique et a collaboré avec Travis Scott et Kng Kng Records, entre autres.

Hadid a été lié pour la première fois à l’artiste début juin lorsqu’ils ont été aperçus ensemble à un déjeuner. Selon les rapports, ils ont apparemment été présentés par des amis et leur relation a commencé à la suite de sa séparation de son petit ami The Weeknd, qui a déclenché ses propres rumeurs de romance cette semaine après avoir dîné avec Angelina Jolie.

Aussi longtemps que le couple se fréquente, le mannequin ne semble plus garder Kalman secret. Elle a posté une jolie photo d’eux en train de flâner sur un balcon lors d’un voyage entre Paris et Cannes pour le Festival de Cannes et la Fashion Week de Paris.

Kalman a également réalisé des projets dans le domaine de l’industrie de la mode, en concevant l’art du logo pour Made Fashion Week et la marque de mode A Bathing Ape. Il a également participé à une campagne de lunettes Smoke x Mirrors et a travaillé comme « assistant de mode » pour de grandes publications, selon son site Web. Il est très privé de sa vie personnelle et n’a pas de comptes publics sur les réseaux sociaux. Mais son Instagram compte un certain nombre d’adeptes de premier plan en dehors de Hadid, comme Virgil Abloh, Diplo et Fai Khadra.