Des photos choquantes montrent un gouffre brûlant crachant de la vapeur et rempli d’eau bouillante qui a englouti un touriste retraité

Une touriste âgée a failli être tuée et gravement brûlée après être tombée dans un énorme gouffre rempli d’eau bouillante.

La femme, de Perth, en Australie, marchait avec son mari sur un sentier qui s’est soudainement ouvert sur un site touristique en Nouvelle-Zélande.

Une femme âgée est tombée dans le gouffre de 1,5 mètre de profondeur rempli d’eau bouillante Crédit : Aukaha News

Le directeur général du village de Whakarewarewa a déclaré que le sol s’était ouvert sous les pieds du retraité Crédit : Aukaha News

La zone a maintenant été bouclée pour éviter que quiconque ne tombe dans la fosse bouillante Crédit : Aukaha News

Le couple se trouvait sur un chemin menant au village Whakarewarewa de Rotorua jeudi après-midi lorsque le chemin s’est ouvert.

Le directeur général du village de Whakarewarewa, Mike Gibbons, a confirmé que la femme âgée s’était glissée dans un trou géothermique qui s’était ouvert sous ses pieds près de l’entrée de l’attraction touristique.

Il a déclaré à 7News: «Nous avons cru comprendre que la femme s’était glissée dans le trou et qu’elle en avait finalement été retirée et prise en charge par notre personnel.

“Nous restons simplement en communication avec eux et leurs familles pour surveiller leur bien-être et leur rétablissement après l’incident.”

Le mari a subi des blessures modérées lorsqu’il a tenté de sortir sa femme du gouffre.

Le couple a été transporté à l’hôpital de Rotorua en ambulance.

La femme, “grièvement blessée”, est hospitalisée dans un état grave.

Des images effrayantes de la scène montrent un cratère, qui semble mesurer environ deux mètres de long, avec de la vapeur qui en sort.

Les experts pensent que le gouffre de 1,5 mètre de profondeur provient de l’activité géothermique dans la région – y compris une “quantité supplémentaire de pluie”.

Interviewé par Aukaha News, un homme du coin a déclaré : « J’entendais un peu pleurer, mais ils m’ont empêché d’y accéder, alors je les ai laissés faire ce qu’ils avaient à faire et comment je viens de revenir comme ça, oui c’est incroyable.

“C’est affreux. J’ai entendu dire que quelqu’un était tombé là-dedans et que quelqu’un était entré pour essayer de la sauver, alors oui, c’est très inquiétant.”

Gibbons a déclaré à 7News que la direction du village de Whakarewarewa restait en communication avec le couple et leurs familles pour “surveiller leur bien-être et leur rétablissement après l’incident”.

La police a maintenant toléré le sentier près du gouffre.

Les gouffres sont généralement causés par l’érosion sous la surface du sol due à un mauvais drainage de l’eau.

Les gouffres sont connus pour ne mesurer que quelques pieds de diamètre, mais aussi si gros qu’ils ont englouti des voitures et des bâtiments.

Le gouffre le plus profond jamais formé se trouve dans le district de Chongqing en Chine, et il mesure 2 171 pieds de profondeur et 2 053 mètres de large.

Un énorme gouffre s’est récemment ouvert dans une ferme en Nouvelle-Zélande – la longueur de deux terrains de football et la profondeur d’un immeuble de six étages.