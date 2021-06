Des photos choquantes montrent un enfant abandonné entouré de déchets près de la frontière mexicaine avant la visite de Trump dans la zone de crise demain

Des images CHOQUANTES montrent un garçon migrant qui aurait à peine deux ans torse nu et entouré d’ordures près de la frontière américano-mexicaine avant la visite de Donald Trump dans la région demain.

Le garçon a été retrouvé lundi par les autorités mexicaines à proximité d’un camion surpeuplé qui avait transporté plus de 100 migrants dans des conditions suffocantes, a annoncé l’institut national de l’immigration.

Le jeune garçon a été retrouvé au Mexique au bord de la route Crédit : Reuters

Trump se rendra mercredi à la frontière américano-mexicaine Crédit : AP

L’institut mexicain a publié une photo partiellement floue du garçon, qui, selon les autorités, pourrait être originaire du Guatemala, se tenant au bord d’une route entouré de sacs poubelles, de bouteilles d’eau vides et de vêtements abandonnés.

Il semble tenir sa tête dans ses mains, le dos appuyé contre la barrière métallique au bord de la route.

Une photo prise plus tard le montrait habillé et soigné par des agents de l’État.

Les autorités tentent maintenant de retrouver la famille du garçon.

Le garçon a ensuite été photographié en train d’être pris en charge par les autorités de l’État Crédit : Reuters

Il survient au milieu d’une vague de migrants à la frontière Crédit : Reuters

D’autres voyageurs qui s’étaient entassés dans le camion avaient pour la plupart abandonné les lieux avant l’arrivée des autorités.

Huit adultes d’Amérique centrale sont restés et ont décrit la situation qui a conduit à l’arrêt et à l’abandon du camion bondé.

Ils ont affirmé que le groupe avait demandé au chauffeur de s’arrêter après que plusieurs personnes se soient évanouies de déshydratation et de manque d’air, a indiqué l’institut dans un communiqué.

« Aucun des adultes n’a dit qu’il était un membre de la famille du mineur », ajoute le communiqué.

Le véhicule abandonné a été retrouvé sur la route Ocozocuautla-Las Choapas dans l’État de Veracruz.

Selon les données de l’US Customs and Border Protection (CBP), des milliers d’enfants non accompagnés ont traversé illégalement la frontière entre le Mexique et les États-Unis cette année.

Kamala Harris a rendu visite à un garde-frontière la semaine dernière Crédit : La Méga Agence

Elle a été critiquée pour n’avoir visité qu’après l’annonce de Trump Crédit : La Méga Agence

La vice-présidente Kamala Harris a rendu visite à un garde-frontière près de la frontière américano-mexicaine la semaine dernière, affirmant qu’elle se concentrait sur la recherche d’une solution pratique à la migration.

Elle a été choisie par Biden comme son tsar frontalier plus tôt cette année.

Plus tôt ce mois-ci, Harris a visité le Mexique et le Guatemala lors de son premier voyage international.

La Maison Blanche a affirmé qu’elle rencontrait les gouvernements locaux pour se concentrer sur les causes « racines » de la migration.

Pendant le voyage, Harris a refusé de nommer une date à laquelle elle se rendrait à la frontière américaine avec le Mexique.

Pourtant, elle a été critiquée la semaine dernière après avoir rapidement organisé un voyage quelques jours après l’annonce de la visite de l’ancien président Trump à la frontière mercredi.

Trump a frappé Harris lors d’un rassemblement dans l’Ohio samedi, se demandant si elle se serait jamais rendue à la frontière s’il n’avait pas annoncé le voyage.

Il a également affirmé la semaine dernière qu’il avait parié que Harris lui rendrait visite lorsqu’il mettrait la pression.

Il y a eu une augmentation du nombre d’enfants traversant la frontière Crédit : Reuters

Des migrants du Venezuela traversent le fleuve Rio Grande pour se rendre aux États-Unis Crédit : Reuters

Des migrants en quête d’asile en provenance du Venezuela attendent d’être transportés vers une installation de traitement des patrouilles frontalières américaines Crédit : Reuters

Trump visitant la frontière en tant que président en janvier 2018 Crédit : AP

Dans une interview avec The Rubin Report, diffusée vendredi, Trump a déclaré: « Dès que j’ai annoncé que je me rendais à la frontière, j’ai en fait fait un pari mineur.

« J’ai dit de regarder ce qui se passe, elle va l’annoncer juste après que je l’ai annoncé, car vous savez qu’elle a annoncé qu’elle allait tomber. »

Dans une dernière fouille, il a insinué que le vice-président « ne serait jamais allé à la frontière » s’il n’était pas en visite.

Dans une autre déclaration, l’ancien président a accusé Harris d' »ignorer la crise à la frontière sud ».

La semaine dernière, Trump a déclaré qu’il avait accepté une invitation à visiter la frontière sud « décimée » du pays à la fin du mois.

« J’ai accepté l’invitation du gouverneur du Texas Greg Abbott à se joindre à lui pour une visite officielle à la frontière sud décimée de notre nation le mercredi 30 juin 2021 », indique un communiqué annonçant son voyage.

« L’administration Biden a hérité de moi la frontière la plus solide, la plus sûre et la plus sécurisée de l’histoire des États-Unis, et en quelques semaines à peine, elle l’a transformée en la pire crise frontalière de l’histoire des États-Unis.

« C’est une zone sinistrée sans atténuation », a-t-il poursuivi.

L’ancien président a déclaré que les États-Unis étaient passés d’une « sécurité des frontières qui faisait l’envie du monde » à une « frontière sans loi » qui fait pitié dans le monde entier.

L’administration Biden a été largement critiquée pour l’afflux de migrants tentant de traverser la frontière américaine ces derniers mois, des dizaines de milliers de personnes ayant franchi le pas depuis son entrée en fonction.