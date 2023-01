Des photos choquantes montrent les blessures d’horreur d’une adolescente après qu’un voyou l’a écrasée sur la tête avec une bouteille pendant la nuit

Des images CHOQUANTES montrent les horribles blessures subies par une adolescente après qu’un voyou lui ait brisé une bouteille sur la tête lors d’une soirée.

Kalicia Powell craint d’avoir été marquée à vie lorsqu’une autre fêtarde l’aurait attirée dehors alors qu’elle prenait un verre avec des amis le lendemain de Noël près de chez elle à Castleford, dans le West Yorkshire.

Kalicia craint d’avoir été marquée à vie après l’attaque du lendemain de Noël Crédit : Kennedy News

L’adolescente dit qu’elle a été repoussée à sortir après l’attaque Crédit : Kennedy News

Kalicia a été laissée couverte de sang après que la bouteille l’ait frappée à la tête Crédit : Kennedy News

La jeune femme de 18 ans affirme qu’un homme l’a percutée à plusieurs reprises sur la piste de danse avant qu’elle ne lui demande de faire plus attention et de continuer à danser avec ses amis.

Elle affirme qu’une femme inconnue lui a alors demandé si elle l’attendrait dehors lorsque le club a fermé 20 minutes plus tard – réalisant seulement plus tard qu’elle semblait être amie avec l’homme.

Une fois dehors, Kalicia raconte qu’une autre femme du même groupe l’a attaquée, la forçant à se défendre, avant qu’une bouteille en verre ne lui soit lancée à la tête.

L’étudiante s’est ensuite précipitée à A&E tôt le matin où les médecins ont collé l’entaille et mis des bandes adhésives sur le dessus pour la maintenir ensemble pendant qu’elle guérit – la laissant en larmes alors qu’elle se sentait «laide».

Elle a maintenant partagé des photos choquantes de son visage ensanglanté et de son œil au beurre noir pour avertir de la gravité de ce genre d’attaque.

Kalicia a déclaré: “Mon ami et moi sommes sortis et sommes retournés au local.

“Nous étions à l’intérieur de la boîte de nuit sur la piste de danse et évidemment, vous vous attendez à un petit coup de pouce ou quoi que ce soit lorsque vous êtes sur la piste de danse, mais cela n’arrêtait pas de se produire.

“Alors je me suis retourné vers le garçon qui faisait irruption dans moi et j’ai dit ‘regarde mon pote, peux-tu te calmer un peu?’.

“Il m’a juste regardé avec ce regard comme s’il allait dire quelque chose et j’ai juste pensé ‘peu importe, laisse tomber’.

“Je me suis retourné vers mon ami et j’ai continué à danser, puis j’ai senti une tape sur mon épaule et c’était cette fille – elle était gentille avec moi et a dit ‘veux-tu m’attendre dehors ?’, alors j’ai dit ‘oui’ .

“Alors mon ami et moi sommes sortis quand le club a fermé environ 20 minutes plus tard et mon ami a dit” il y a cette fille “, alors je suis allé et j’ai dit” qu’est-ce que tu voulais que j’attende dehors? “.

“Son amie s’est retournée vers moi et m’a dit ‘moi et toi dans la ruelle maintenant où il n’y a pas de vidéosurveillance’.”

Kalicia affirme que la femme l’a ensuite frappée, de sorte que le couple s’est retrouvé dans une bagarre, incitant le type qui l’avait heurtée à intervenir.

Cependant, soudain, une bouteille lui a été jetée à la tête, laissant du sang jaillir de son front – qui, selon elle, a été jeté par l’un des membres du groupe.

Kalicia a déclaré: “Ça m’a frappé le front au début de mon sourcil gauche et mon ami criait ‘Kalicia tu saignes!’

“Ce n’était même pas comme si ça commençait à couler sur mon visage, ça m’envahit moi et mon ami.”

L’adolescente affirme que l’inconnue n’était qu’à cinq pas lorsqu’elle lui a lancé la bouteille, lui fendant instantanément le front et la laissant couverte de sang.

Un passant a appelé la police qui est arrivée rapidement et a pansé les blessures de Kalicia avant qu’elle ne lui dise qu’ils lui ont conseillé d’appeler quelqu’un pour l’emmener à l’hôpital.

Les parents de son amie les ont ensuite déposés à l’hôpital Pinderfields de Wakefield où les médecins ont collé l’entaille.

Kalicia affirme que la blessure et l’œil au beurre noir qui en résulte n’ont toujours pas complètement guéri, deux semaines après l’incident, mais le gonflement a commencé à diminuer.

Kalicia a déclaré: “Je me souviens de ce qui s’est passé, mais je ne me souviens pas d’avoir eu mal. Quand la police m’a fait asseoir, j’étais comme” qu’est-ce qui vient de se passer?

“Je n’arrêtais pas de dire à mon amie ‘Montre-moi juste, ça ne peut pas être si grave’ et quand elle m’a montré, j’étais comme ‘tu ferais mieux de m’emmener à l’hôpital maintenant’.

“Avec la façon dont la police m’a rafistolé la tête, heureusement, elle s’est suffisamment fermée d’elle-même, puis je l’ai simplement collée et des bandes ont été posées dessus.

“J’ai toujours les bandes et j’ai encore un peu de violet sous l’œil, mais le gonflement s’en va.

“Je ne peux même pas me laver les cheveux parce que je n’ai pas le droit de mouiller les bandes parce qu’elles les maintiennent ensemble pendant qu’elles guérissent et si elles se détachent, elles pourraient se rouvrir.

“J’ai peur d’avoir une cicatrice sur le visage parce que je n’aime même pas vraiment me maquiller sauf si je sors.

“J’avais du travail le soir du Nouvel An et je suis resté assis jusqu’à 6h du matin en pleurant parce que je ne voulais pas aller travailler parce que je me sentais vraiment moche.”

L’adolescente dit que l’incident l’a dissuadée de sortir après seulement avoir eu 18 ans et commencé à sortir le soir en novembre.

Craignant de se retrouver avec un visage cicatrisé, elle espère maintenant exhorter les gens à ne pas recourir à des armes comme des bouteilles en verre.

Kalicia a déclaré: “Je suis resté le soir du Nouvel An parce que je pensais” évitez-le simplement “. J’irai au pub mais je pense qu’il me faudra un certain temps pour sortir à nouveau.

“Je devrais pouvoir sortir dans ma propre ville sans m’inquiéter. Ce n’est pas juste du tout.

“Je pense que c’est un comportement dégoûtant et ça aurait pu être bien pire.”

La police du West Yorkshire a confirmé que la victime s’était battue avec une femme inconnue le 27 décembre, lorsque la bouteille a été lancée d’une direction inconnue par une personne inconnue.

Les flics ont confirmé qu’aucune arrestation n’avait été effectuée.

Kalicia affirme que la blessure et l’œil au beurre noir qui en résulte n’ont toujours pas complètement guéri, deux semaines après l’incident Crédit : Kennedy News