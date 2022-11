Des photos choquantes montrent des corps torturés échoués à côté de touristes horrifiés dans un hotspot de vacances

LES cadavres massacrés et sanglants de trois hommes se sont échoués sur une plage populaire, horrifiant les visiteurs.

Les touristes de la célèbre station balnéaire mexicaine d’Acapulco ont filmé la macabre découverte au cours du week-end.

Trois corps échoués sur une plage d’Acapulco, au Mexique Crédit : Reuters

L’armée a été brouillée mais n’a pas fermé la plage après la découverte macabre Crédit : Reuters

Trois corps ont été retrouvés, tous montrant des signes de torture Crédit : Reuters

Les amateurs de plage se promenaient le long des sables pittoresques de Condesa, l’une des étendues de côte les plus populaires de la ville, lorsqu’ils ont fait la macabre découverte samedi après-midi.

L’un des corps avait la main et le pied attachés à une ancre en ciment.

Le second était couché face visible dans le sable.

Les procureurs de l’État ont été alertés et ont retiré les corps, mais ont gardé la plage ouverte.

Le lendemain matin, un troisième corps a été découvert à seulement deux kilomètres sur la plage d’Icacos.

Des agents de la marine ont déclaré que le corps avait été retrouvé près d’une base militaire dans la région, rapporte El Pais.

L’homme présentait des blessures par balle à la nuque.

Acapulco est l’une des plus anciennes stations balnéaires du Mexique et est devenue un haut lieu de l’élite hollywoodienne entre les années 1940 et 1960.

Des stars glamour telles qu’Elizabeth Taylor, Frank Sinatra et Brigitte Bardot ont passé leurs vacances dans la station balnéaire à la mode, et en 1963, le film d’Elvis Presley “Fun In Acapulco” a été produit.

Cependant, le passé glamour de la ville est loin derrière et, en 2019, elle a été classée septième ville la plus meurtrière au monde.

En 2016, il avait le taux d’homicides le plus élevé au monde, avec 918 meurtres.

L’ensemble des forces de police de la ville a été désarmée deux ans plus tard par l’armée, soupçonnée d’avoir été infiltrée par des cartels de la drogue.

Dimanche, le jour même où le troisième corps a été retrouvé, une fusillade a éclaté dans le parking d’un hôtel près du port de la ville.

Au moins 18 douilles ont été découvertes près de l’hôtel Calinda Beach, avec trois véhicules impliqués dans la fusillade.

Personne n’a été blessé, mais des soldats, des gardes nationaux et des policiers des forces de l’État et des touristes ont été précipités sur les lieux.

Aujourd’hui, très peu de visiteurs internationaux se rendent à Acapulco, la grande majorité des touristes étant mexicains.

La réputation épouvantable de la ville n’a montré aucun signe d’amélioration, avec plus de 120 meurtres au cours des quatre premiers mois de 2022 seulement.

Il y a à peine deux mois, le secrétaire à la Sécurité publique municipale d’Acapulco, Adrian Olivas Perez, a déclaré que les crimes liés aux gangs avaient diminué en septembre par rapport à la même période l’an dernier.

Mais les enlèvements et les extorsions d’hommes d’affaires dans la région restent monnaie courante.

En septembre de l’année dernière, la célèbre discothèque Baby ‘O a été incendiée avec des bidons d’essence.

Acapulco a été désignée comme la 7e ville la plus meurtrière au monde en 2019 Crédit : Reuters