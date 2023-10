Des photos capturent le carnage laissé lorsqu’un lac au Brésil est devenu une « soupe » chaude et a laissé plus de 100 dauphins morts

Les chercheurs ont récupéré des dauphins morts dans le lac Tefe, qui a été touché par les températures élevées et la sécheresse à Tefe, au Brésil. Bruno Kelly / Reuters

Le lac Tefé, au Brésil, a atteint des températures record la semaine dernière, dans un contexte de graves sécheresses dans la région.

L’eau du lac a atteint plus de 102 degrés Fahrenheit, soit près de 39 degrés Celsius.

Plus de 100 dauphins sont morts, probablement à cause de la chaleur, selon les chercheurs.

Un lac au Brésil a atteint plus de 102 degrés Fahrenheit la semaine dernière, et environ 125 dauphins de rivière morts ont été récupérés par des chercheurs ou échoués sur le rivage.

Les températures record du lac Tefé, situé dans la ville amazonienne de Tefé, au Brésil, s’accompagnent de récentes sécheresses extrêmes dans la région amazonienne, selon CNN .

Un oiseau se perche sur la carcasse d’un dauphin dans le lac Tefé. Bruno Kelly / Reuters

La principale partie chargée de l’enquête sur leur décès, l’Institut Mamirauá pour le développement durable, a déclaré que l’eau était d’environ neuf degrés plus élevée que la normale, selon le New York Times . Les chercheurs de l’institut étudient plusieurs causes potentielles de décès, notamment les maladies ou la pollution, mais pensent que la température de l’eau est la cause la plus probable, selon le Times.

« Vous voyez l’eau recouverte de carcasses », a déclaré au Times le Dr Miriam Marmontel, l’une des chercheuses de l’institut.

Marmontel a également déclaré au Times que le lac s’était transformé en une sorte de « soupe » à cause de la chaleur de l’eau.

Un bateau ramène à terre une carcasse de dauphin pour y être étudiée par des chercheurs.Bruno Kelly / Reuters

« Il est courant que les communautés tombent sur un ou deux dauphins morts à un moment donné », a déclaré Claudia Sacramento, responsable de la division des urgences environnementales à l’Institut Chico Mendes pour la conservation de la biodiversité, à l’Institut Chico Mendes pour la conservation de la biodiversité. Washington Post . « En général, ils sont simplement vieux ou malades. Mais nous n’avions jamais vu quelque chose de pareil auparavant. »

Malgré les inquiétudes des chercheurs concernant les dauphins, qui sont désorientés et incapables de plonger s’ils sont vivants, ils ne peuvent pas les déplacer vers des eaux plus froides, a déclaré un autre chercheur de l’institut, André Coelho.

Des chercheurs examinent une carcasse de dauphin sur les rives du lac. Bruno Kelly / Reuters

« Transférer des dauphins de rivière vers d’autres rivières n’est pas très sûr car il est important de vérifier si des toxines ou des virus sont présents [before their transfer] », a déclaré Coelho à CNN.

Les scientifiques travaillent sur cette vérification. Plus de 10 vétérinaires proposent leurs services pour collecter des échantillons à des fins de tests et effectuer des autopsies sur les dauphins décédés, selon le Post.

Des vétérinaires et d’autres chercheurs ont autopsié un dauphin du lac Tefe. Bruno Kelly / Reuters

Le nombre de dauphins morts représente une part énorme de la population des dauphins de rivière – entre 5 et 10 %, selon l’interview de Marmontel avec Radio Nationale Publique .

Mais les ennuis ne sont pas encore terminés pour les dauphins, malgré leur récente dévastation. CNN a rapporté que des sécheresses encore plus graves sont attendues dans les semaines à venir, qui pourraient être encore plus meurtrières pour les animaux de la région.

« Nous nous préparons au pire », a déclaré au Post Adriana Colosio, vétérinaire aidant aux autopsies.

Lire l’article original sur Insider