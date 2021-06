Des photos avant-après remarquables d’une mère toxicomane qui a changé sa vie

UNE MÈRE a décrit son incroyable transformation d’une héroïnomane emprisonnée à une étudiante universitaire ambitieuse.

Ginny Burton, 48 ans, prend de la méthamphétamine depuis l’âge de 12 ans et a déclaré qu’elle avait passé sa jeunesse aspirée dans un « vortex de drogue ».

Ginny Burton prenait de la méthamphétamine à l’âge de 12 ans et cette photo montre le bilan qu’il a fallu

Maintenant, Ginny a échappé à son enfer et a étudié à l’université et a été nommée bourse Truman 2020 pour Washington Crédit : Facebook / Vinny Burton

Ginny est née à Tacoma dans l’État américain de Washington.

Mais sa jeunesse a été gâchée par la consommation de drogue et la maladie mentale de sa mère, rapporte KATU.

Pendant ce temps, le père de Ginny était en prison après avoir été condamné pour une série de vols à main armée.

Dès l’âge de six ans, sa mère trafiquante de drogue lui donnait de la marijuana.

À 14 ans, elle fumait du crack.

Après avoir été violée par un trafiquant de drogue trois ans plus tard, Ginny a déclaré avoir tenté de se suicider.

À l’âge de 23 ans, elle avait deux enfants, mais aurait été dans une relation abusive et aurait développé une dépendance à l’héroïne.

Sa dépendance était si grave qu’elle a braqué des trafiquants de drogue mexicains sous la menace d’une arme et volé des voitures.

Ses enfants ont finalement été retirés de sa garde.

Elle a déclaré à KATU : « Quand vous êtes coincé dans la rue et que vous sentez les excréments et que vous ne vous êtes pas douché depuis toujours, et que vous ne pouvez pas participer à un service social pendant les heures de travail parce que vous êtes trop occupé à essayer de vous nourrir. votre addiction, et votre addiction est plus grande que vous…

« Et vous avez compromis votre intégrité plusieurs fois, encore et encore, et vous commencez à être victimisé par les gens dans la rue … vous êtes désespéré.

« Vous ne pouvez pas supporter votre vie. Tu préfères être mort que vivant. J’ai passé la majeure partie de ma dépendance à souhaiter que quelqu’un m’épate. »

Ginny a accumulé 17 condamnations graves et a été envoyée en prison trois fois, selon Yahoo! Nouvelles.

Mais la prison lui a donné une chance de se nettoyer – mais il n’a pas fallu longtemps avant qu’elle ne reprenne de la drogue.

En 2012, Ginny a été arrêtée pour avoir écrasé un camion volé dans un arbre lors d’une poursuite policière. Elle a dit que c’était un réveil.

Assise à l’arrière de la voiture de police, elle a décidé de faire un changement radical. Après un programme antidrogue ordonné par le tribunal, elle a commencé à suivre des cours à l’université.

Elle a dit que son séjour au South Seattle College à Washington lui avait fait réaliser combien de sa vie elle avait gaspillée.

Et elle a découvert un amour pour les études.

Elle a dit: « J’étais en fait douée pour apprendre. »

Ginny est passée à l’Université de Washington et a excellé.

Elle a étudié les sciences politiques et a été nommée 2020 Truman Scholar pour Washington, rapporte KATU.

Ginny a obtenu son diplôme à l’âge de 48 ans.

Maintenant, elle espère que son histoire de vie extraordinaire pourra être une source d’inspiration pour d’autres qui vivent une vie cauchemardesque à cause de la dépendance.