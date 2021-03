Des photos aériennes montrent un cratère de la taille d’un bus à impériale après l’explosion d’une bombe de la Seconde Guerre mondiale à Exeter

Ces superbes photos aériennes montrent un cratère d’explosion de la taille d’un bus à impériale laissé après l’explosion d’une bombe de la Seconde Guerre mondiale récemment découverte à Exeter.

La détonation contrôlée, qui a envoyé des débris métalliques voler à plus de 250 mètres, a été vue et entendue par des résidents choqués à plusieurs kilomètres de distance.

Plus de 2600 personnes ont dû être évacuées et un cordon de 400 mètres mis en place pour atténuer l’explosion de la «bombe Hermann» nazie déterrée samedi soir.

La majorité des habitants ont maintenant été autorisés à rentrer chez eux et évaluent l’ampleur des destructions causées dans la ville, qui comprend des fenêtres brisées et des murs brisés.

Une vue aérienne capturée par un drone montrant un cratère d’explosion de la taille d’un bus à impériale laissé après l’explosion d’une bombe de la Seconde Guerre mondiale récemment découverte samedi soir à Exeter, dans le Devon

D’autres images capturent l’ampleur des destructions causées au milieu de la ville et aux propriétés à proximité. La majorité des habitants ont maintenant été autorisés à rentrer chez eux et évaluent le montant des dommages causés

Des évaluations des dommages sont en cours sur le site d’Exeter, dans le Devon, à la suite de l’explosion de contrôle de la bombe de la Seconde Guerre mondiale par le ministère de la Défense. Plus de 2600 personnes ont été évacuées avant l’explosion

Décombres photographiés près du site à Exeter. Un porte-parole de la police a déclaré: « Des débris, y compris de gros objets métalliques, ont été jetés dans l’explosion, dont certains ont atterri sur les toits voisins, ce qui a nécessité l’utilisation d’une grue pour les enlever »

Des images capturées par un drone montrent l’énorme masse du cratère qui reste sur le site à côté du terrain universitaire dans le Devon. Ils ont également mis à nu l’étendue des dommages causés à un certain nombre de propriétés à proximité.

La police affirme que ceux-ci se trouvent « principalement » dans la zone de 100 m et « ont subi des dommages structurels, notamment des fenêtres cassées et des murs fissurés ».

Un porte-parole a ajouté: « Des débris, y compris de gros objets métalliques, ont été jetés dans l’explosion, dont certains ont atterri sur les toits à proximité, ce qui a nécessité l’utilisation d’une grue pour les enlever. »

Le ministère de la Défense a déclaré qu’il fallait le faire exploser in situ au lieu d’être emporté par crainte d’avoir été piégé par les nazis.

Un porte-parole a ajouté: « Le fusible était tellement corrodé qu’ils ne pouvaient pas déterminer de quel type de fusible il s’agissait, s’il était piégé (une pratique allemande courante pour vaincre les équipes EOD de l’époque), il n’était donc pas sûr d’essayer de le retirer. le fusible et ainsi rendre le dispositif sûr à déplacer.

Environ 800 kg de la bombe de 1000 kg étaient constitués d’explosifs puissants et pour atténuer cela, un bac à sable de 400 tonnes a été installé autour de l’appareil.

Le porte-parole du ministère de la Défense a ajouté: «Les dommages matériels les plus importants ont été subis dans un rayon de tir de 100 m, avec des débris d’atténuation, par exemple une partie des 400 tonnes de sable expulsées à environ 250 m du site de détonation.

«L’évaluation MOD JRLO est de cinq à 12 structures nécessiteront une inspection structurelle par des sociétés de génie civil.

Une vue aérienne montrant l’immense masse du cratère qui reste sur le site. La police affirme que les propriétés endommagées se trouvent « principalement » dans la zone de 100 m et « ont subi des dommages structurels, notamment des fenêtres cassées et des murs fissurés »

Une zone bouclée près du site à Exeter, Devon, à la suite de l’explosion contrôlée. Le ministère de la Défense a déclaré que la bombe devait exploser sur place au lieu d’être emportée par crainte d’avoir été piégée par les nazis.

Évaluation des dommages en cours près du site à Exeter. Environ 800 kg de la bombe de 1000 kg étaient composés d’explosifs puissants et pour atténuer cela, un bac à sable de 400 tonnes a été installé autour de l’appareil.

Propriétés à proximité et zone bouclée de la ville après l’explosion de samedi soir. Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré: « La propriété la plus touchée est la résidence Dennyshill Care Home »

«La propriété la plus touchée est la résidence Dennyshill Care Home; il s’agit d’une entreprise privée qui s’occupe des résidents âgés ayant des difficultés d’apprentissage et des handicaps physiques. Ces résidents ont été relogés localement.

«On estime que le foyer de soins a subi le plus grand nombre de dommages et il faudra probablement des semaines avant qu’il puisse être sûr ou approprié pour les résidents de revenir.

Les gens ont rapporté avoir entendu l’explosion jusqu’à six miles de distance après sa détonation vers 18h15. Partageant une vidéo de l’explosion, l’Université d’Exeter a tweeté: « Alors, voici de quoi il s’agissait!

« Merci beaucoup à @ExeterCouncil pour ce clip incroyable et bien sûr à @DC_Police @BritishArmy et toutes les autres agences impliquées dans cet énorme projet pour nous protéger tous. #exeterbomb. ‘

Une personne a déclaré sur Twitter: « Cela m’a secoué à plus de six miles! Je pensais qu’une autre grande branche d’arbre était tombée sur ma maison.

La détonation contrôlée de la bombe vue à Exeter, dans le Devon, le 27 février sur une image fixe obtenue à partir d’une vidéo prise avec un drone par l’équipe de drones de la police du Devon et de Cornwall

Le moment où la bombe a explosé sur le chantier près des halls de l’université d’Exeter, photo ci-dessus. Des gens ont rapporté avoir entendu l’explosion jusqu’à six miles de distance après sa détonation vers 18h15.

La fumée monte après l’explosion contrôlée de la bombe à Exeter. Une personne a déclaré sur Twitter: « Cela m’a secoué à plus de six miles! Je pensais qu’une autre grande branche d’arbre était tombée sur ma maison ‘

Un autre a déclaré: « Quelque chose que je pensais ne jamais voir ni entendre. Une # bombe # WW2 qui explose à Glenthorpe Road, #Exeter. J’étais à #Belvederefields, à environ 350 m et je pouvais encore voir le panache de l’explosion. Incroyable.’

Et un autre utilisateur a déclaré: « Eh bien, cette explosion du #Exeter UXB était bruyante! Windows cliquète toujours. J’espère que tout le monde est en sécurité et que les étudiants et résidents de @UniofExeter évacués pourront rentrer bientôt chez eux.

La police du Devon et de Cornwall a tweeté: « C’est le moment où une bombe de la Seconde Guerre mondiale a explosé à #Exeter.

«Nous tenons à remercier les habitants d’Exeter, en particulier les 2 600 foyers évacués et nos agences partenaires qui ont travaillé si dur pour assurer la sécurité de tous.

L’appareil, décrit comme mesurant environ huit pieds de long et 27 pouces de diamètre, a été trouvé sur un chantier de construction sur un terrain privé à l’ouest du campus de l’Université d’Exeter.

L’équipe de déminage de la Royal Navy a travaillé toute la nuit pour établir une structure d’atténuation murée avant que l’examen et la détonation de l’appareil ne soient transmis aux experts du Royal Logistics Corps de l’armée.