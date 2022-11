Des photos aériennes effrayantes révèlent le renforcement militaire massif de la Chine sur les îles contestées de la mer de Chine méridionale en avertissement à l’Occident

De NOUVELLES photos incroyablement détaillées ont révélé pour la première fois à quel point la militarisation de la Chine s’est intensifiée dans le point chaud de la mer de Chine méridionale.

Des images effrayantes montrent l’étalement massif des opérations militaires chinoises sur les îles artificielles – qui sont armées jusqu’aux dents avec du matériel meurtrier, notamment des avions lance-missiles, des hangars de vol et des avions espions.

Un aérodrome, des bâtiments et des structures sont visibles sur l’île artificielle construite par la Chine à Mischief Reef Crédit : Getty

La Chine a affirmé sa revendication de propriété sur la mer de Chine méridionale en construisant des îles artificielles – et en les armant jusqu’aux dents Crédit : Getty

Des casernes et des serres supplémentaires ont été construites depuis la dernière fois que des photos des îles ont été vues en 2018 – ainsi qu’un aéroport doté d’une piste de 3,1 km, selon The Telegraph.

On pense que les hangars à proximité abritent des avions de transport militaire.

Le président chinois Xi Jinping a précédemment nié les plans de militarisation des îles dans la mer de Chine méridionale, mais des photos de 2018 ont montré que la Chine construisait d’énormes bases militaires sur les îles, avec des stations radar, des tours de communication, des bateaux d’attaque rapide et des héliports.

En 2017, la Chine a construit une centrale nucléaire flottante pour alimenter les îles artificielles qu’elle construit dans la mer de Chine méridionale.

« Pour améliorer les moyens de subsistance et les conditions de travail des personnes vivant sur les îles – et renforcer les défenses militaires nécessaires de la mer de Chine méridionale dans le cadre de la souveraineté chinoise – la Chine a rationnellement étendu la superficie de ses îles et récifs », a annoncé le régime en 2017.

Les affrontements en mer de Chine méridionale ont augmenté de façon exponentielle au cours de la dernière décennie.

La Chine a saisi un haut-fond des Philippines en 2012, s’est engagée dans une impasse tendue avec le Vietnam au sujet du pétrole en 2014 et a eu une dispute à trois avec la Malaisie et le Vietnam au sujet du déploiement d’un navire de forage malaisien en mer en 2019.

La plus grande des îles de l’archipel, l’île de Taiping, est actuellement contrôlée par Taïwan – qui est au centre des plans d’invasion élaborés par Pékin.

Lorsque les médias ont rapporté plus tôt cette année que l’armée taïwanaise prévoyait d’étendre la piste d’atterrissage sur l’île de Taiping, la Chine a réagi rapidement, affirmant que Taïwan “jouait avec le feu”.

“Toute tentative de connivence avec des forces extérieures et de trahir les intérêts de la nation chinoise joue avec le feu et sera sûrement punie par les deux côtés de la [Taiwan] détroit », a déclaré le porte-parole du bureau des affaires de Taiwan à Pékin.

En mars, le commandant américain de l’Indo-Pacifique, l’amiral John Aquilino, a déclaré que les États-Unis avaient des renseignements selon lesquels la Chine avait entièrement militarisé trois îles de la mer de Chine méridionale.

Il l’a cité comme “le plus grand renforcement militaire depuis la Seconde Guerre mondiale par la RPC (République populaire de Chine)”.

Les dernières photos semblent avoir confirmé ses dires.

La militarisation continue de ces îles a violé les accords internationaux, y compris une décision arbitrale de 2016 en faveur des Philippines.

Dans sa décision, le tribunal a déclaré qu'”il n’y avait aucune base légale permettant à la Chine de revendiquer des droits historiques sur les ressources” dans la région.

La propriété de l’archipel des Spratly continue d’être contestée par la Chine, le Brunei, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie et Taïwan, car la région possède des ressources naturelles telles que le gaz naturel, le pétrole et la pêche.

Les installations militaires chinoises dans l’archipel sont basées sur Mischief Reef, Gaven Reefs, Subi Reef, Fiery Cross Reef, Hughes Reef et Cuarteron Reef.

Ce récent est un extrait de ce que la Chine a fait pour développer ses opérations militaires dans le monde entier.

Cette année seulement, la Chine a augmenté ses dépenses de défense de 7,1 %, faisant de son budget de défense le deuxième plus important au monde.