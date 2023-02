Des photos aériennes effrayantes révèlent l’ampleur apocalyptique du désastre du tremblement de terre en Turquie alors que les districts sont rasés et plus de 24 000 tués

Des images aériennes CHILLING révèlent les conséquences dévastatrices du tremblement de terre catastrophique en Turquie, le nombre de victimes dépassant désormais les 24 000.

Des photos obsédantes montrent d’innombrables bâtiments effondrés et des décombres dans les rues quelques jours après le séisme meurtrier qui a frappé la Turquie et la Syrie.

Des images obsédantes montrent l’ampleur de la destruction après le tremblement de terre à Kahramanmaras Crédit : Reuters

Une image aérienne montre la ville avant le séisme de lundi Crédit : Google

D’innombrables bâtiments se sont effondrés dans l’une des villes les plus touchées de Turquie Crédit : Reuters

Voilà à quoi ressemblait la ville avant le tremblement de terre meurtrier Crédit : Google

La province de Kahramanmaras est l’une des régions les plus touchées de Turquie Crédit : Reuters

Des images déchirantes montrent l’ampleur des destructions à Kahramanmaras, en Turquie, une ville à l’épicentre du séisme massif de magnitude 7,8 de lundi.

Des blocs entiers ont été réduits en décombres alors que des milliers de personnes ont perdu leurs maisons dans le tremblement de terre le plus meurtrier de la région depuis plus de deux décennies.

Le stade de football de la ville s’est transformé en une morgue de fortune pour accueillir et identifier les corps.

Une femme de 70 ans, Menekse Tabak, a été miraculeusement secourue à Kahramanmaras, l’une des régions les plus touchées de Turquie après avoir passé 122 heures dans les décombres.

Elle a été emmaillotée dans une couverture pendant que les sauveteurs la transportaient vers une ambulance qui l’attendait.

Une autre femme, Masallah Cicek, 55 ans, a également été tirée vivante des décombres à Diyarbakir.

Pendant ce temps, les équipes de secours continuent de rechercher des survivants piégés dans les décombres, certains s’en étant miraculeusement retrouvés vivants, y compris des nouveau-nés.

Les équipes de secours continuent de chercher des survivants alors que le nombre de morts a atteint 24 000 Crédit : Reuters

On pense que beaucoup restent piégés sous les décombres Crédit : Reuters

Plus de 3 000 morts ont été recensés en Syrie Crédit : Reuters

Au total, soixante-sept personnes ont été extraites des décombres au cours des dernières 24 heures, a déclaré le vice-président turc Fuat Oktay, dans le cadre d’efforts qui ont attiré 31 000 sauveteurs dans la région touchée.

Environ 80 000 personnes ont été soignées à l’hôpital, tandis que 1,05 million de personnes laissées sans abri par les tremblements de terre se sont entassées dans des abris temporaires, a-t-il ajouté.

“Notre objectif principal est de nous assurer qu’ils retrouvent une vie normale en leur offrant un logement permanent d’ici un an et qu’ils guérissent leur douleur le plus rapidement possible”, a déclaré Oktay.

Le Royaume-Uni s’est maintenant engagé à envoyer jusqu’à 100 travailleurs humanitaires supplémentaires en Turquie pour sauver des vies après le tremblement de terre dévastateur, tandis que les généreux lecteurs de Sun ont maintenant collecté 850 000 £.

Un pompier britannique qui a été déployé en Turquie a parlé des scènes déchirantes qu’il a rencontrées alors qu’il sortait des blessés des décombres.

S’adressant à Mail Online, le père de deux enfants, Steve Davies, 51 ans, a déclaré: “J’ai deux filles et vous ne pouvez pas vous empêcher de vous mettre dans la position où se trouvent les survivants du tremblement de terre, espérant désespérément trouver de la famille.

“C’est déchirant. Cela a été difficile.

“Tout le monde dit à quel point celui-ci est totalement horrible et à quel point l’impact est répandu.

“C’est la partie la plus difficile en tant que sauveteur – devoir passer devant des sites où les gens vous supplient d’essayer d’entrer et de chercher leur famille, mais nous savons que nos chiens sont partis et qu’il n’y a aucune chance que nous sauvions une vie.

“Nous devons essayer de sauver autant de personnes que possible car le temps est si précieux.”

Cela survient alors que le nombre de morts tragiques a dépassé aujourd’hui 24 150 dans le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie.

Les décès en Turquie sont passés à 20 665 tandis qu’en Syrie, plus de 3 500 ont été tués.

Quelque 12 000 bâtiments en Turquie se sont effondrés ou ont subi de graves dommages, selon le ministre turc de l’environnement et de l’urbanisme, Murat Kurum.

Des images poignantes ont révélé des familles en deuil priant pour leurs proches dans des fosses communes en Turquie alors que les morgues et les cimetières ont été débordés en raison du nombre élevé de victimes.

Le nombre de morts a atteint 24 000 en Turquie et en Syrie Crédit : AP

Un stade s’est transformé en camp de déplacés internes à Hatay, Crédit : Reuters

Les gens recherchent toujours leurs proches à Jindayris Crédit : AFP