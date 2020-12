Des photos aériennes prises au-dessus de Nashville le matin de Noël ont révélé les conséquences dévastatrices d’une puissante explosion qui a secoué le centre-ville de Music City juste avant l’aube, envoyant trois personnes à l’hôpital et causant des dégâts considérables.

La police locale a confirmé que l’explosion, qu’ils ont qualifiée d’« acte intentionnel », provenait d’un véhicule garé sur la Second Avenue, entre Church Street et Commerce Street, qui est normalement une zone animée remplie de bars, de restaurants et de boutiques.

Trois personnes ont été blessées à la suite de l’explosion et ont été transportées à l’hôpital pour y être soignées. Aucun décès n’a été signalé.

Les images prises par l’hélicoptère de nouvelles de NewsChannel 5 offrent une vue d’ensemble des dommages catastrophiques causés par l’explosion.

Des tas de débris noircis par la suie remplissent la deuxième avenue, entre Church Street et Commerce Street, vendredi matin

Les photos montrent des tas de débris noircis par la suie remplissant la rue. Un examen plus attentif révèle un véhicule blanc se tenant près de l’épicentre supposé de l’explosion, entouré de tous côtés par des poutres brisées provenant de bâtiments voisins.

Un plan plus large de la scène d’en haut montre de la suie noire recouvrant la chaussée sur au moins deux pâtés de maisons le long de la deuxième avenue.

L’explosion aurait endommagé des dizaines de bâtiments et envoyé du verre et des débris qui pleuvaient dans la rue.

Le témoin oculaire Buck McCoy a déclaré à CNN que l’explosion avait eu lieu juste en face de sa maison, provoquant le soufflage de ses fenêtres et l’abattage d’arbres dans la rue.

«Tout dans la rue était du feu», dit-il. «Il y avait trois voitures complètement englouties.

L’explosion a été ressentie à neuf pâtés de maisons, lançant une fumée noire dans le ciel qui pouvait être vue à des kilomètres

De la suie noire recouvre au moins deux pâtés de maisons de la deuxième avenue à la suite de l’incendie qui a été déclenché par l’explosion de la voiture

Bien que l’explosion ait causé de graves dommages matériels, personne n’a été tué; trois personnes ont été emmenées dans des hôpitaux avec des blessures

La police de Nashville et le FBI enquêtent sur l’explosion, qui a eu lieu juste avant l’aube le matin de Noël alors que les flics répondaient aux informations faisant état d’un véhicule suspect.

Un motif de l’explosion n’a pas été révélé par la police.

Andrew McCabe, un ancien directeur adjoint du FBI, a déclaré à CNN qu’une explosion de cette ampleur ferait l’objet d’une enquête comme possible acte de terrorisme. Il a déclaré qu’il était possible que la police ait été la cible des explosions étant donné qu’elle répondait à un rapport faisant état d’un véhicule suspect lorsqu’il a explosé.