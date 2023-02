Des photos à couper le souffle de la plage dorée d’Odisha laissent Internet en admiration

L’Inde est un pays doté d’une abondance de beautés naturelles. Des beaux plans d’eau aux paysages à couper le souffle, nous avons tout. Chaque zone, région, recoin et coin de cette terre contribue quelque chose de grand à sa splendeur globale. Susanta Nanda, agente des Services forestiers indiens (IFS), a traité ses abonnés sur Twitter avec des photos d’une beauté naturelle aussi fascinante, donnant un aperçu de l’une des plages les plus propres de l’Inde. Dans la légende, il a également salué les efforts du personnel au sol pour garder les plages propres.

Dans les deux premières images, on peut voir une vaste étendue de terre couverte de sable argenté et de ciel calme. On peut également voir les eaux bleues claires à une certaine distance. Les deux autres photos montrent un groupe de personnes nettoyant la plage avec un balai et une torche. « La plage dorée de Puri est considérée comme l’une des plages les plus propres de l’Inde. Également certifiée plage Pavillon bleu, sans interruption depuis trois ans. Salutations au personnel au sol pour avoir rendu cela possible même sous des torches », lit-on dans la légende postée avec la photo.

Jetez un oeil au tweet ci-dessous:

La plage dorée de Puri est considérée comme l’une des plages les plus propres de l’Inde. Également certifiée plage Pavillon bleu, sans interruption depuis trois ans.Salutations au personnel au sol pour avoir rendu cela possible même sous les flambeaux🙏🙏 pic.twitter.com/UbQ5WgvcPx– Susanta Nanda IFS (@ susantananda3) 10 février 2023

Le tweet a recueilli plus de 13 000 vues à ce jour avec plusieurs commentaires d’appréciation d’utilisateurs de médias sociaux qui ont loué les efforts déployés pour garder la plage propre. « La sincérité doit être appréciée et doit être récompensée. S’il est pratiqué sur toutes les plages indiennes, ce sera merveilleux », a écrit un internaute.

La sincérité doit être appréciée et doit être récompensée. Si elle est pratiquée sur toutes les plages indiennes, ce sera merveilleux.— T. Chandrasekar (@TChandr64295322) 11 février 2023

Une personne concernée a demandé : « Bravo ! Mais pourquoi y a-t-il des lumières près de la plage ? N’est-ce pas nocif pour les bébés tortues qui éclosent sur la plage ?

Bien joué! Mais pourquoi y a-t-il des lumières près de la plage ? N’est-ce pas nocif pour les bébés tortues qui éclosent sur la plage ? — Somaiah Kumbera (@ SK18147474) 10 février 2023

Une personne a suggéré que la plage soit gardée secrète, ce qui implique que l’afflux de touristes pourrait nuire à sa beauté.

Gardons-le secret, d’accord ? – Sonia do Rosario Gomes (@ SoniadoRosario4) 10 février 2023

Auparavant, Susanta Nanda avait partagé des photos des plages fleuries de Puri d’Odisha. Il a partagé deux belles photos de bords de mer à Odisha. Les photos montrent des fleurs roses connues sous le nom de beach morning glory couvrant les plages de sable sur fond de ciel calme. Pour dire le moins, les fleurs roses en forme d’entonnoir avec un feuillage vert étaient ravissantes. L’océan et ses vagues se brisant contre le rivage sont visibles au loin. “’La ‘Plage des fleurs’. Puri a deux tronçons des plages les plus propres et les plus sereines – Golden & Niladri. Déplacez-vous vers la vallée des fleurs… Des dunes de sable recouvertes de liants de sable naturels en pleine floraison », a écrit Nanda dans la légende.

La « plage des fleurs ». Puri a deux étendues de plages les plus propres et les plus sereines – Golden et Niladri. Déplacez-vous sur la vallée des fleurs… Dunes de sable recouvertes de liants de sable naturels en pleine floraison. pic.twitter.com/oifTOEq0BH– Susanta Nanda IFS (@ susantananda3) 7 novembre 2022

Le Golden Beach de Puri a reçu la prestigieuse certification Blue Flag. Ce certificat est décerné lorsqu’une plage répond à des critères stricts de sécurité, de qualité et de gestion environnementale.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici