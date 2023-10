Des photojournalistes palestiniens tués dans le conflit Hamas-Israël – organisme de surveillance

Reporters sans frontières ajoute que deux autres journalistes sont portés disparus

Les photojournalistes palestiniens Ibrahim Lafi et Mohammad al-Salihi ont été tués samedi alors qu’ils couvraient les hostilités entre le Hamas et Israël près de Gaza, a déclaré l’organisation internationale de défense de la presse Reporters sans frontières (RSF). L’ONG avait rapporté plus tôt que les deux hommes avaient disparu dans la ville de Beit Hanoun, au nord-est de la bande de Gaza.

« RSF dénonce ces crimes et appelle toutes les parties à assurer la protection des journalistes. » » a déclaré le groupe dans un communiqué sur X (anciennement Twitter) dimanche.

La chaîne d’information panarabe Al Arabiya a cité les médias palestiniens affirmant qu’al-Salihi avait été tué par Tsahal à la frontière de Gaza.

Le RSP s’est dit préoccupé par le sort de deux autres photojournalistes, Nidal Al Whaidi et Haytham Abdel Wahed, ajoutant que tous deux avaient disparu samedi dans la ville de Beit Hanoun, à la limite nord-est de la bande de Gaza.

En savoir plus L’envoyé israélien s’engage à éliminer les « sauvages » du Hamas

Israël mène depuis samedi des frappes aériennes sur Gaza en réponse à une attaque transfrontalière à grande échelle menée par le Hamas et d’autres groupes militants palestiniens. L’armée israélienne affirme qu’elle cible uniquement les sites liés au Hamas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exhorté les habitants de Gaza à « pars maintenant » alors qu’il a promis de sévères représailles contre les militants.

Tôt samedi matin, le Hamas et ses alliés ont commencé à tirer des roquettes sur des villes israéliennes et ont envoyé des groupes armés infiltrer le territoire israélien. Les militants ont attaqué à la fois des soldats et des civils, prenant plusieurs otages.

Plus de 700 Israéliens et au moins 413 Palestiniens ont été tués depuis le début des combats.