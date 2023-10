Certaines personnes chassent les tempêtes. Dans les Maritimes, les photographes, vidéastes et pilotes de drones courent actuellement après les couleurs automnales.

Dans des endroits comme le Cap-Breton, le dynamisme de la saison est pleinement visible dans les feuilles. Des rouges enveloppés de vert. Des ors qui brillent. Des oranges pour ponctuer une canopée de couleurs.

« Les arbres ici sont tout simplement super jaunes. Je ne les ai jamais vus aussi brillants », a déclaré Josh Lohnes, directeur de la photographie et propriétaire d’AnchorVIewMedia, qui s’inspire des couleurs automnales.

Avec un kaléidoscope à capturer, il n’est pas seulement motivé par la beauté mais aussi par le temps. Peu importe qu’il ait gravi les montagnes du Cap-Breton l’automne dernier pour en admirer les couleurs. Pour apprécier tous les angles de l’automne, il a récidivé.

« Juste l’urgence. Sachant que cela ne dure pas très longtemps », a déclaré Lohnes. “Chaque coucher de soleil varie et aucun coucher de soleil n’est le même, et chaque saison n’est pas non plus la même.”

Dans toute la région, des drones sont déployés, concentrés sur les champs de canneberges ou la cime des arbres aux couleurs vives.

Omar Abdulnaim d’Oromocto, au Nouveau-Brunswick, utilise son drone comme passe-temps.

«C’est vraiment très beau. Surtout avec les lumières du soleil », a-t-il déclaré. “Quand il ne fait pas de nuages, qu’il ne pleut pas, c’est fantastique.”

Malgré la beauté, certains se demandent si les arbres sont plus ternes cette année ou si les feuilles sont restées un peu plus longtemps.

“Je pense que les couleurs sont moins vives cette année”, a déclaré Jill Craig.

Colin Craig a déclaré que les feuilles du Canada atlantique sont toujours belles.

« Et cette année, ils sont un peu en retard. Plus tard que d’habitude. Nous faisions simplement remarquer que beaucoup de feuilles sont encore sur les arbres », a déclaré Craig.

Loïc D’Orangeville, professeur agrégé de biologie des arbres et de sylviculture à l’Université du Nouveau-Brunswick, a souligné à quel point l’automne est différent dans certaines régions du Canada.

«À cause des immenses incendies que nous avons eu», dit D’Organgeville. « Nous avons connu de graves sécheresses à travers le pays et cela peut avoir un impact sur la couleur des arbres, mais pas partout. »

Le professeur agrégé a souligné que chaque région a sa propre réalité.

« Ici, au Nouveau-Brunswick, nous avons eu un peu de sécheresse au début, mais c’est devenu l’un des étés les plus humides que nous ayons eu depuis longtemps, donc les couleurs sont plutôt belles cette année ici », a déclaré D’Orangeville. « Un peu tard mais très bien. »

Le changement tardif des couleurs des feuilles a fait don du temps aux photographes et aux cinéastes.

«J’étais au Cap-Breton il y a deux jours et les couleurs sont toujours éclatantes», a déclaré Lohnes.