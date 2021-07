Des philanthropes, dont Bill et Melinda Gates, interviendront avec 100 millions de livres sterling pour couvrir la réduction de l’aide étrangère au Royaume-Uni

Le gouvernement subit une pression croissante pour annuler sa réduction de plusieurs milliards de livres de l’aide étrangère, après qu’un groupe d’organisations caritatives et de philanthropes très riches se soient engagés à combler le fossé avec des fonds d’urgence.

La critique de la coupe du gouvernement, qui équivaut à un manque à gagner de 4 milliards de livres sterling par an, est venue des travaillistes et de l’archevêque de Cantorbéry.

Cela survient après qu’un rapport a révélé que le consortium d’organisations caritatives, qui comprend la Fondation Bill et Melinda Gates, promettra aujourd’hui plus de 100 millions de livres sterling à un plan d’un an pour remplacer partiellement les coupes.

Le don des organisations caritatives – y compris la Children’s Investment Fund Foundation, la Fondation ELMA et les Open Society Foundations – vise à cibler des projets de lutte contre les maladies évitables et la planification familiale, selon Le Sunday Times.

L’agence de planification familiale des Nations Unies (UNFPA) devrait perdre environ 85 pour cent de son financement du Royaume-Uni, une réduction d’environ 130 millions de livres sterling.

Le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson avait annoncé en novembre de l’année dernière une réduction de l’aide étrangère de 0,7% du revenu national – qui est inscrit dans la loi – à 0,5%.

Le gouvernement a déclaré que l’impact financier de la pandémie de Covid-19 avait contraint les ministres à prendre « des décisions difficiles mais nécessaires ».

En tant que groupe d’environ 50 députés conservateurs, dont la prédécesseure de M. Johnson, Theresa May, continue d’exiger un vote parlementaire sur la décision du gouvernement de réduire le budget de l’aide étrangère.

Le financement d’urgence des organisations caritatives a été salué par l’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby, qui a déclaré qu’il était « désespérément nécessaire », mais il a appelé le gouvernement à rétablir son engagement à consacrer 0,7% du revenu national à l’aide étrangère.

Le secrétaire au développement international du parti travailliste, Preet Kaur Gill, a déclaré que la décision des philanthropes d’intervenir avait embarrassé le Royaume-Uni.

« C’est un moment honteux pour ce gouvernement conservateur », a déclaré Mme Gill dans un communiqué.

« Alors que les pays à faible revenu continuent de lutter contre la pandémie, cette contribution pour essayer de combler une partie du fossé laissé par la réduction par le gouvernement des programmes rémunérés pour sauver des vies est la bienvenue, mais elle ne pourra empêcher que le pire des dommages causés. .

« La décision du gouvernement de réduire le budget de l’aide, contre la volonté du Parlement, a déjà coûté des vies et ils doivent l’annuler ou la mettre aux voix dès que possible. »

Un porte-parole du gouvernement a déclaré que le Royaume-Uni « reviendrait à dépenser 0,7% du RNB [gross national income] sur le développement international dès que la situation fiscale le permettra.