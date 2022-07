Des peurs de la paralysie au CWG, l’histoire inspirante de B Sumeeth Reddy

De la lutte contre la peur de la paralysie du bas du corps à l’adolescence à l’entrée dans l’équipe indienne pour les Jeux du Commonwealth, le parcours du joueur de double indien B Sumeeth Reddy a été tout un parcours.

Il y a de nombreux étés, Sumeeth, alors joueur de simple masculin en herbe, s’est assis sur son lit, contemplant sa vie après avoir reçu un diagnostic de problème de dégénérescence de la colonne vertébrale qui l’a laissé cloué au lit pendant trois semaines.

Les médecins lui avaient demandé d’arrêter le badminton, mais il ne pensait qu’à des moyens de revenir sur le terrain.

Coupé à 2022, Sumeeth, 30 ans, a gagné une place aux Jeux du Commonwealth en Inde après avoir dominé les essais de sélection en double mixte avec l’expérimenté Ashwini Ponnappa. Il l’a fait tout seul, faisant de la physiothérapie dans le cadre de son programme de rééducation.

“C’était en 2010-2011, j’étais l’un des 5 meilleurs joueurs indiens en simple messieurs. Un jour, j’ai eu mal au dos et il s’est avéré qu’il y avait des bulles d’air dans les os de ma moelle épinière. On m’a dit d’arrêter le sport », a déclaré Sumeeth à PTI lors d’une interview.

« J’ai consulté une dizaine de médecins mais aucun n’a pu me donner de solution. J’ai été alité pendant environ 20 jours. Même pour aller aux toilettes, je devais prendre du soutien et il y avait des craintes de paralysie du bas du corps mais je n’étais pas prêt à arrêter.

« Après quelques semaines, j’ai commencé à essayer des choses. Chaque jour, j’ai essayé une nouvelle façon. J’ai essayé l’ayurvédique et tout ce qui était possible et j’ai lentement trouvé un moyen.

“En fin de compte, la rééducation, l’exercice et le suivi d’un régime strict ont aidé. J’ai dû abandonner les célibataires mais après 3-4 ans, j’ai senti que j’allais mieux.

Depuis, Sumeeth n’a jamais cessé de se battre contre l’adversité. Il a combattu la haine en ligne, le manque de soutien des fondations et des sponsors, et a dû organiser des fonds en cassant ses investissements pour alimenter son rêve de badminton.

« Je suis un accro du badminton, rien ne vient avant. Je n’ai jamais été soutenu par aucune ONG ou fondation, je n’ai aucun sponsor d’équipement depuis 2018. Je n’ai reçu aucun salaire depuis l’année dernière de mon employeur », a déclaré Sumeeth, qui travaille au service de l’impôt sur le revenu à Telangana. .

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il ne recevait pas sa rémunération, Sumeeth a déclaré qu’il avait soumis tous les documents qui lui étaient demandés avant de prendre des congés pour participer à des tournois, mais la confusion règne toujours.

“J’achète mon équipement et je finance mes voyages à l’étranger depuis 2019. Ce n’est qu’après avoir remporté les épreuves de sélection que BAI nous a envoyés en Malaisie et en Indonésie. Je ne me plains pas. Je suis un fou. Rien ne peut m’empêcher de pratiquer ce sport.

Après avoir essayé deux fois à Glasgow 2014 et à Gold Coast 2018, Sumeeth s’est avéré être une troisième fois chanceux alors que lui et Ashwini Ponnappa sont devenus la meilleure paire de doubles mixtes aux essais et ont remporté un billet pour les Jeux de Birmingham.

Après avoir remporté la finale des essais, un Sumeeth ému est tombé à genoux, les mains couvrant le visage, avant de tomber à plat sur le sol.

“J’ai manqué de peu deux fois en 2014 et 2018. Cela a toujours été un rêve, mais je n’ai pas pu y arriver. 10-11 ans, c’est long dans une carrière. Ce fut donc un moment d’émotion. Sinon en double masculin, au moins en double mixte, je pourrais me qualifier pour l’épreuve.

Alors que Sumeeth a joué avec Manu Attri en tant que double masculin indien au cours de la dernière décennie et s’est également qualifié pour les Jeux olympiques de Rio en 2016, ce n’est que récemment qu’il s’est sérieusement lancé dans le double mixte, même s’il s’est associé à de nombreuses personnes au cours de la dernière décennie.

“J’ai joué avec Ashwini en 2017. Nous avons également remporté des victoires louables, mais ce n’était que six événements. Après cela, l’entraîneur de Tan (Tan Kim Her) voulait qu’Ashwini joue avec Satwik (Satwiksairaj Rankireddy) et ce fut un appariement réussi pour le contingent indien au CWG 2018.

“J’ai joué avec beaucoup de joueurs mais nous n’avons jamais pu nous entraîner ensemble. C’est donc en septembre de l’année dernière qu’Ashwini et moi avons décidé de commencer à jouer ensemble et je me concentre maintenant sur le double mixte.

“Avec l’expérience que nous avons tous les deux, je crois que nous pouvons bien faire pour le pays. Nous avons commencé à Hylo Open. Il faut du temps pour se coordonner mais à chaque match, on s’améliore.

Sumeeth a déclaré qu’il avait hâte que la pièce maîtresse de Birmingham commence.

«Nous avons passé un bon moment à nous entraîner ensemble. Nous attendons juste que le tournoi commence à montrer ce que nous avons, à jouer pour le pays.

“Tous les pays du CWG s’améliorent et ce serait un tournoi difficile. En fin de compte, cela se résumera à ce jour-là, le classement n’aura pas d’importance, peut-être au mieux seulement 5 à 10%, ce qui comptera, c’est qui peut retenir les nerfs », a-t-il signé.

