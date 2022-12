Des pétroliers en route vers la Russie alors que le plafond des prix du pétrole sur les exportations atteint

Vendredi, l’Union européenne a accepté de plafonner les prix du pétrole maritime russe à 60 dollars le baril, dans le but de limiter les revenus de Moscou et de limiter sa capacité à financer son invasion de l’Ukraine.

“En comparant le 4T 2022 au 1T 2023, l’EIA prévoit une diminution d’environ 1,35 MM bbl/j par rapport aux prévisions de l’OPEP d’une baisse d’environ 0,85 MM bbl/j”, a déclaré Rousseau. “L’ampleur de la baisse de la production pétrolière russe d’un trimestre à l’autre pourrait faire la différence entre un déficit ou un excédent de la balance mondiale au premier trimestre 2023 et la nécessité ou non pour l’OPEP+ de réduire à nouveau ses objectifs de production.”

Jacques Rousseau, directeur général du pétrole et du gaz mondiaux chez ClearView Energy Partners, a déclaré à CNBC qu’il y avait un décalage entre l’US Energy Information Administration et les prévisions de production de pétrole russe de l’OPEP.

Les données AIS qui suivent le trafic des navires montrent un certain nombre de pétroliers dans la mer Noire, principalement des pétroliers bruts et chimiques en provenance de Russie qui sont en transit et ont répertorié divers endroits comme destinations, notamment l’Inde, les Émirats arabes unis et la Chine, selon un MarineTraffic. porte-parole.

Pendant ce temps, l’embouteillage des pétroliers se développe du fait que la Turquie exige que les pétroliers aient une preuve d’assurance pour voyager à travers Istanbul dans le détroit du Bosphore.