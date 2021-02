AMERICAN Pickers est une émission de télévision bien-aimée qui garde ses fans absorbés par des trouvailles vraiment bizarres, des corps momifiés aux taupes.

L’émission populaire a été diffusée pendant 22 saisons et a atteint 5,7 millions de téléspectateurs en 2016 et dont les stars sont «en mission de recycler l’Amérique».

American Pickers reste l’une des émissions de télé-réalité les plus regardées depuis sa création en 2010 et a donné à ses téléspectateurs des moments vraiment loufoques et étranges.

L’intrigue du spectacle est centrée sur Mike Wolfe, Frank Fritz et Danielle Colby voyageant à travers les États-Unis à la recherche d’artefacts rares et de trésors spéciaux qu’ils peuvent acheter à des collectionneurs et revendre dans leurs magasins d’antiquités.

Avec certaines de leurs trouvailles si bizarres, le spectacle a été accusé d’être mis en scène, mais même si c’est le cas, American Pickers nous a offert de nombreux moments mémorables sur lesquels nous revenons maintenant.

Capitaine Kirk dans la maison

Lorsque la légende hollywoodienne William Shatner vous appelle parce qu’il n’a besoin que de meules anciennes pour son jardin, c’est l’équipe d’American Pickers qui l’appelle.

Wolfe et Fritz se sont mis au travail en essayant de trouver la meule – un gigantesque outil de roche ronde d’Europe utilisé pour traiter le grain.

Étant les légendes antiques qu’ils sont, l’équipe a trouvé exactement ce que Shatner cherchait avec la légende de Star Trek déclarant simplement leur travail « fantastique ».

Trouver ‘Mole Man’

Ron alias Mole Man et les American Pickers remontent le temps avec l’équipe de télé-réalité qui a rendu plusieurs visites au collectionneur excentrique chez lui, à 20 pieds sous terre.

Pour entrer en contact avec Ron, Wolfe et Fritz ont dû se faufiler sur la propriété sous laquelle il vivait et essayer de trouver sa maison au milieu des labyrinthes déroutants qu’il construisait sous terre depuis 1965.

Problèmes de momie

Un gars appelé Homer Tate a été le pionnier de « l’attraction routière » dans les années 40 et 50.

Il a perfectionné ses compétences en fabriquant des « artefacts » effrayants pour que les gens s’arrêtent et regardent pendant une pause dans leurs voyages.

Ses créations bizarres étaient faites de papier mâché, de boue et de vrais os d’animaux.

Mieux connu pour «The Thing», Tat a créé une «mère et un enfant momifiés» en disant aux parieurs qu’ils étaient la vraie affaire.

Les cueilleurs américains étaient plus intéressés par «Wolf Boy» que Tate prétendait être l’une des 26 momies découvertes dans une grotte péruvienne.

Mais la fonction à crocs ressemblait beaucoup au reste de sa collection, faite par la main de Tate lui-même.

The White Stripes

Les célébrités de toutes les bandes aiment les cueilleurs américains et même les rock stars ne sont pas à l’abri des merveilles de la série.

Les Pickers ont dû rapidement décharger la tête d’un éléphant de taxidermie et ont réussi à trouver un acheteur en Jack White qui est devenu célèbre dans le groupe de rock The White Stripes.

White était tellement amoureux de l’animal majestueux qu’il a nommé l’album Elephant du groupe en 2003.

Il ne voulait pas vraiment payer les frais demandés de plus de 10 000 $ pour la tête d’éléphant et a réussi à obtenir un prix réduit pour l’artefact.

White a aidé à conclure l’accord en lançant le premier juke-box qu’il a jamais eu et un photomaton en noir et blanc.

Van par ici

Avant qu’Aerosmith ne devienne des mégastars mondiaux, ils devaient parcourir le pays dans un International Harvester, également connu sous le nom de fourgonnette ou de camion de livraison sans rendez-vous ou à arrêts multiples.

Les American Pickers sont tombés sur le morceau d’histoire du rock dans un champ boisé à Chesterfield, Massachusetts.

Un membre du groupe de rock a confirmé que la camionnette verte peinte, décorée d’un personnage de dessin animé au long nez dans une chemise rayée faisant des mains de jazz écrit à côté d’Aerosmith, était en effet l’une de leurs premières camionnettes de tournée.

Complet avec des tapis persans, de vieilles canettes de bière et deux matelas, la relique du rock’n’roll était certainement l’une des trouvailles les plus cool du groupe.

Parc à thème abandonné

Il n’y a probablement rien de plus effrayant qu’un parc à thème abandonné, comme le prouve l’équipe d’American Pickers.

Ils ont visité le parc Eagle Park, longtemps fermé, en 2013, avec Danielle Colby retirant de vieilles voitures dodgem pour les ramener avec eux.

Le parc était ouvert de 1957 à 1985 et avait toujours sa vieille grande roue debout et le «Rocket Ride».