Des personnes surprises en train de camper sur la plage de Bournemouth sont réveillées et se voient infliger une amende de 1 000 £

Les CAMPEURS ont été avertis qu’ils pourraient encourir une amende de 1 000 £ s’ils choisissent de passer la nuit sur une plage populaire.

Le personnel du Conseil patrouillera sur la plage de Bournemouth 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour s’assurer que toute personne qui décide d’enfreindre l’interdiction de camper pendant la nuit aura une « nuit de sommeil inconfortable ».

Les amateurs de plage pourraient faire l’objet de poursuites ou d’une amende de 1 000 £ s’ils enfreignent les règles Crédit : BNPS

Le conseil a employé 75 personnes supplémentaires pour aider à gérer les 15 miles de plage de l’autorité Crédit : Le Soleil

Une patrouille de plage 24 heures sur 24 est lancée par l’autorité locale Crédit : Alamy

Les fêtards ont été informés qu’ils pouvaient faire l’objet de poursuites pour leurs problèmes, ainsi que d’une amende de 1 000 £ pour avoir campé sur le sable.

Ils risquent d’être réveillés par les employés municipaux et de s’éloigner du quartier populaire.

Bournemouth, Christchurch et Poole Council ont employé 75 personnes supplémentaires pour aider à gérer les 15 miles de plage de l’autorité.

Un porte-parole du conseil a déclaré: « Dans le cadre de notre plan d’intervention saisonnier, nous mettons en place une patrouille de plage de 24 heures pour faire face à ceux qui campent sur la plage.

« Nos plages ne sont pas un endroit pour camper pour la nuit et les personnes qui choisissent d’y camper risquent des poursuites et une amende de 1 000 £.

« Quiconque envisage de camper sur la plage peut s’attendre à une nuit de sommeil inconfortable car notre équipe de patrouilleurs de plage leur rendra visite à plusieurs reprises pour recueillir des preuves avant d’engager des poursuites. »

Au cours de l’été 2020, le conseil a lutté contre l’énorme demande sur la plage, ce qui a provoqué des routes encombrées et un stationnement irresponsable.

Il a ajouté : « Des patrouilles de sécurité supplémentaires, des commissaires Covid-19 et des agents CSAS supplémentaires seront déployés sur le terrain dans les zones sensibles pour assurer une présence en uniforme et faire face aux comportements antisociaux et aux réglementations Covid-19.

« Des services de police supplémentaires ont également été recherchés pour les principales dates chargées.

« Les toilettes publiques resteront ouvertes avec des heures d’ouverture prolongées le soir sur les sites clés, et des opérations de nettoyage supplémentaires seront en place.

« Nous serons clairs même si nous accueillons les visiteurs responsables dans notre complexe.

« Des personnes qui traitent les choses avec soin, se comportent raisonnablement et se rattrapent. »

