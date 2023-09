Des personnes sont restées pendues la tête en bas après une panne en plein air | Nouvelles du monde

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

vidéo Les visiteurs des parcs à thème ont eu plus de frayeur que de plaisir hier après avoir été coincés la tête en bas lors d’un tour pendulaire au Canada pendant près d’une demi-heure. Samedi, vers 22 h 40, heure locale, le bûcheron du Canada’s Wonderland à Vaughan, en Ontario, est devenu « inversé ». Des images des réseaux sociaux filmées par Jiashira Rivera montrent le trajet bloqué vers le haut à un angle de 180°C. Cela a laissé les 45 passagers des montagnes russes suspendus dans les airs, l’un d’entre eux décrivant au Société Radio-Canada (CBC) comment les larmes coulaient dans leurs yeux. Spencer Parkhouse, 11 ans, a déclaré qu’il avait d’abord pensé que l’arrêt du trajet faisait partie de l’expérience. Mais quand ils ont regardé en contrebas et ont vu des ambulances s’arrêter à des dizaines de mètres en dessous d’eux, ils ont compris que quelque chose n’allait pas. Les participants ont décrit le sang qui leur montait à la tête (Photo : réseaux sociaux/@Jiashira) Spencer a dit : «[I was] tout comme ressentir – quand allons-nous descendre ? Allons-nous un jour descendre ? Il a ajouté qu’un cavalier paniqué avait vomi pendant que lui et sa sœur de 15 ans sentaient leurs jambes s’engourdir. Même lorsque les ingénieurs ont remis le Bûcheron en marche à 23h05, l’attraction devait encore effectuer son cycle afin qu’ils ne puissent pas descendre immédiatement. Plus: Tendance

« Alors le trajet a continué et nous nous sommes tous dit: » Non, s’il vous plaît, je ne veux pas rester coincé à nouveau « , a déclaré Spencer. Le personnel du parc d’attractions a demandé aux cavaliers si quelqu’un s’était évanoui ou avait vomi lorsque leurs harnais sur l’épaule sont finalement apparus et qu’ils étaient libres de débarquer. Deux passagers ont ressenti des douleurs thoraciques et ont été examinés par des agents de santé sur place avant d’être libérés, a indiqué un porte-parole. Les pendules du bûcheron atteignent des hauteurs allant jusqu’à 75 pieds (Photo : Canada’s Wonderland) « Les invités ont été débarqués en toute sécurité et évalués par le personnel de premiers secours avant d’être relâchés dans le parc », ont-ils indiqué. « La sécurité de nos clients est toujours notre première priorité. » Le Lumberjack a ouvert ses portes en 2018 et possède deux pendules en forme de hache qui atteignent des hauteurs allant jusqu’à 75 pieds, selon Canada’s Wonderland. Ses « sièges face à face permettent aux invités d’interagir les uns avec les autres et d’observer la terreur sur les visages de leurs amis alors qu’ils tournent en rond ». Le manège est resté fermé hier alors que les responsables du parc ont ouvert une enquête sur le dysfonctionnement. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

