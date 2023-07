« Des personnes sont mortes, mourantes et déplacées »: un médecin de la Colombie-Britannique revient d’un 6e voyage en Ukraine

Un médecin de la Colombie-Britannique est revenu de son sixième voyage sur les lignes de front en Ukraine, ébranlé par la dévastation continue qu’elle continue de subir alors que l’invasion russe approche de la barre des 17 mois.

« Je pense que le message général était que la guerre en Ukraine ne s’en va pas, que le nombre de morts, de mourants et de déplacés est plus élevé qu’il ne l’a jamais été », a déclaré le Dr Tracey Parnell après un discours prononcé mardi à Cranbrook.

« Si nous ne nous souvenons pas de l’histoire, nous sommes condamnés à la répéter, et je crains que ce ne soit une situation à laquelle nous sommes actuellement confrontés. »

Parnell, médecin formé en médecine d’urgence et en gestion des catastrophes, fait partie de l’équipe derrière MedicTeam4Ukraine. Le groupe évalue les besoins médicaux de l’Ukraine, collecte des fonds pour y répondre et offre des soins médicaux et une formation sur le terrain.

Ce déploiement a été écourté, a-t-elle déclaré à Global News, car elle et son équipe ont été exposés à un « agent chimique » et ont dû rentrer chez eux.

« C’est toujours dangereux. Je ne suis pas moins en sécurité que n’importe qui d’autre là-bas et il y a un million de personnes qui essaient de repousser cet oppresseur », a déclaré Parnell.





Attaque d’Odessa : l’Ukraine accuse la Russie de frappe intentionnelle sur un port céréalier clé de la mer Noire



La Russie a récemment lancé d’intenses attaques de drones et de missiles dans le sud de l’Ukraine, endommageant des infrastructures portuaires critiques, y compris des terminaux pétroliers et des terminaux pétroliers, et blessant au moins 12 personnes, ont déclaré des responsables.

Le bombardement a paralysé des parties importantes des installations d’exportation à Odessa et à proximité de Chornomorsk et détruit 60 000 tonnes de céréales, selon le ministère ukrainien de l’Agriculture.

Cela s’est produit quelques jours après que le président Vladimir Poutine a retiré la Russie de sa participation à l’Initiative céréalière de la mer Noire, un accord de guerre qui a permis aux exportations ukrainiennes d’atteindre de nombreux pays menacés par la faim.

Cela fait également suite à un vœu de Poutine de riposter contre Kiev pour une attaque lundi sur le pont crucial de Kertch reliant la Russie à la péninsule de Crimée, que le Kremlin a illégalement annexé en 2014.





La Russie suspend l’accord historique sur les céréales avec l’Ukraine



En juin, l’ONU a estimé que l’incursion de la Russie a fait près de 30 000 victimes civiles et près de 16 000 blessés en Ukraine, et plus de 9 000 morts. On pense que plus de huit millions de réfugiés ont fui le pays d’Europe de l’Est, avec plus de cinq millions de personnes déplacées de leurs foyers à l’intérieur.

Parnell a déclaré qu’elle avait personnellement été témoin de crimes de guerre. Dans la ville de Bakhmut – capturée par les forces russes en mai – elle a déclaré qu’elle et son équipe voyaient entre 100 et 200 « patients traumatisés majeurs » toutes les 24 heures.

Elle a rappelé un patient en particulier qui s’était fait ouvrir le cou lors d’une procédure obsolète pour faire entrer de l’air dans ses poumons, éveillé sans anesthésie.

« L’horreur que j’ai ressentie – la seule chose que je pouvais faire pour ce patient malgré toute ma formation sophistiquée était de dire: »Dobré, dobré – ne vous inquiétez pas, tout ira bien, je suis là pour vous », a décrit Parnell.

« Poutine a déjà perdu »: Biden dit que la Russie ne peut pas « maintenir la guerre pour toujours »



L’Ukraine fait face à une grave pénurie de personnel médical et d’équipements pour traiter un tel volume de victimes, a-t-elle expliqué dans son discours dans un théâtre communautaire à Cranbrook, qualifiant les conditions de travail des médecins au sol d' »horribles ».

« Il y a certainement une amélioration dans les soins aux patients. Je ne vois certainement pas le volume et le type d’équipement qui, selon moi, devraient être là, mais c’est mieux qu’il ne l’était », a déclaré Parnell dans une interview par la suite.

« Je sais que les gens veulent donner, mais aller au sous-sol et ramasser des trucs est probablement – juste, nous sommes au-delà de cela maintenant, nous avons vraiment besoin de fournir à ces gars les meilleures fournitures de qualité. »

Attaque sur un pont en Crimée : Poutine dit que la Russie répondra à « l’acte terroriste » dans le détroit de Kertch



MedicTeam4Ukraine est en train de collecter des fonds pour former d’autres médecins et premiers intervenants aux soins avancés de traumatologie, ainsi que pour envoyer des équipements potentiellement vitaux, comme des garrots, des scellés thoraciques et des bandages hémostatiques.

« Ces personnes ont soif, faim de toutes les formations qu’elles peuvent suivre, et cela leur offre un très haut niveau et un niveau adaptable », a-t-elle déclaré à propos des initiatives entreprises par MedicTeam4Ukraine.

«Vous avez tous ces gens qui essaient de faire des choses, et honnêtement, ils se sont concentrés sur l’aspect de la guerre, pas sur la formation des médecins. Cela vient maintenant.

Parnell rentre en Ukraine dans deux semaines.