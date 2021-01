Environ 6 millions de personnes peuvent désormais recevoir la première dose du vaccin COVID-19 en France. Les personnes de plus de 75 ans peuvent recevoir leur première dose avec toute personne appartenant à un groupe à haut risque. Les autorités françaises espèrent faire vacciner 1 million de personnes d’ici fin janvier, après un démarrage lent du programme de déploiement.

Mais les habitants de certaines régions du pays ont été informés que le prochain rendez-vous disponible pour un vaccin serait à partir de mars.

Pierre Tattevin, chef du service des maladies infectieuses du CHU de Rennes et président de la Société française des maladies infectieuses, a déclaré à Euronews que quiconque est intéressé et respecte les critères peut désormais prendre rendez-vous. Et cette stratégie filtrerait les personnes qui décident de ne pas prendre le coup en France:

« Si vous contactez des gens, vous constaterez que peut-être 40 pour cent d’entre eux diront » Oh, je ne suis pas prêt, je ne suis pas sûr. » Donc, si vous demandez simplement aux personnes qui souhaitent se faire vacciner de contacter les sites, vous êtes sûr que ceux qui contactent les sites sont ceux qui voudront se faire vacciner. «

