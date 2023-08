Des personnes portées disparues, des milliers évacuées alors que le nord-est de la Chine est frappé par de nouvelles inondations

La pluie a continué de s’abattre sur le nord-est de la Chine à la suite du typhon Doksuri samedi 5 août, alors que les autorités ont signalé davantage de morts et de personnes disparues lors de l’évacuation de milliers d’autres.

Une personne est morte et cinq ont disparu dans la ville de Shulan, dans la province du Jilin, qui a connu cinq jours consécutifs de pluie, selon les médias officiels.

Plus de 14 300 personnes ont été évacuées de la ville de plus de 700 000, selon l’agence locale de secours aux sinistrés. L’agence de presse d’État China News Service a montré des images de rues gorgées d’eau autour des maisons et des usines. Les précipitations moyennes dans la ville avaient atteint 111,7 mm (4,4 pouces) vendredi après-midi.

La Chine est aux prises avec des précipitations record dans certaines régions tandis que d’autres souffrent d’une chaleur estivale torride et d’une sécheresse qui menacent les cultures. Les fortes pluies – vestiges du typhon Doksuri – ont frappé le nord de la Chine depuis fin juillet, perturbant la vie de millions de personnes. Les inondations près de Pékin et dans la province voisine du Hebei cette semaine ont tué au moins 22 personnes.

Dans la province du nord-est du Heilongjiang, connue comme le « grand grenier du nord » de la Chine, la pluie a inondé les fermes et inondé les rues, entraînant l’évacuation de milliers de personnes.

Dans la ville de Shangzhi, de fortes pluies ont transformé les routes en rivières et inondé des milliers de foyers.

Les autorités nationales de gestion des urgences ont déclaré que 25 rivières à travers le Heilongjiang menaçaient de sortir de leur lit, tandis que des groupes de secours en cas de catastrophe ont été dépêchés dans la province.

À Harbin, la capitale du Heilongjiang, plus de 53 000 personnes ont dû être évacuées car plusieurs réservoirs et rivières dépassaient les niveaux de sécurité tandis que quelque 41 600 hectares (103 000 acres) de cultures étaient endommagés.

Dans la ville de Yushu, dans la province de Jilin, à environ 120 kilomètres au sud de Harbin, les inondations ont forcé l’évacuation d’environ 19 000 personnes.

Pendant ce temps, dans la province du Hebei autour de Pékin, qui a connu certaines des pires inondations de la région au cours des dernières semaines, les autorités ont émis samedi de nouvelles alertes aux orages.

Les eaux de crue à Zhuozhou, au sud-ouest de Pékin, ont commencé à se retirer samedi, ont rapporté les médias officiels, permettant à certains des 125 000 habitants évacués de rentrer chez eux.

Le nombre de morts dans la ville de Baoding, forte de 11 millions d’habitants, a atteint 10 tandis que 18 autres personnes sont toujours portées disparues, ont annoncé samedi les autorités locales.

Les inondations ont endommagé des routes et emporté des ponts dans la zone panoramique de Yesanpo, un parc national connu pour ses gorges et ses montagnes.

