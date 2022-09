Des personnes handicapées poursuivent en justice pour des trottoirs bloqués à Portland

PORTLAND, Oregon (AP) – Des personnes handicapées de Portland, dans l’Oregon, ont poursuivi la ville, affirmant qu’elles ne pouvaient pas naviguer sur ses trottoirs à cause des campements de sans-abri tentaculaires.

Le recours collectif fédéral indique que la ville a violé l’Americans with Disabilities Act en autorisant les tentes des sans-abri à bloquer les trottoirs de la ville, ce qui rend difficile leur utilisation par les personnes utilisant des fauteuils roulants, des déambulateurs ou des cannes.

“L’ensemble de la catégorie des personnes handicapées est régulièrement privée des avantages des services de la ville de Portland”, a déclaré John DiLorenzo, avocat principal des plaignants.

La plainte a été déposée mardi devant le tribunal de district américain de Portland.

Les plaignants comprennent neuf personnes handicapées et un gardien. Parmi les plaignants se trouve Keith Martin, un résident de Portland âgé de 71 ans qui utilise un fauteuil roulant depuis un accident vasculaire cérébral il y a trois ans.

« Je n’ai pas pu prendre mon petit-déjeuner le matin car il y avait une tente couvrant tout le trottoir », a déclaré Martin. “J’ai été forcé de sortir dans la rue et j’ai raté de peu un tramway qui tournait au coin de la rue.”

La crise des sans-abrisme en Oregon a été alimentée par une pénurie de logements, la pandémie de coronavirus et des taux élevés de toxicomanie. Les données fédérales de la dernière enquête nationale sur la consommation de drogues et la santé ont révélé que 9% des adolescents et des adultes de l’Oregon souffraient de troubles liés à la consommation de drogues illicites en 2020. Cette année-là, l’État s’est également classé dernier pour l’accès au traitement de la toxicomanie, selon l’enquête.

Le recours collectif vise à obliger la ville à nettoyer tous les trottoirs des campements de tentes et des débris, et à “construire, acheter ou autrement fournir des abris d’urgence dans lesquels loger les personnes non abritées” qui pourraient être affectées.

De telles mesures rendraient les trottoirs accessibles aux personnes handicapées de manière sûre tout en offrant un endroit sûr aux personnes sans logement, a déclaré DiLorenzo.

Le bureau du maire de Portland, Ted Wheeler, a déclaré que le maire rencontrait le procureur de la ville avant de commenter.

Environ 13% des habitants de Portland vivent avec un handicap, selon le procès, dont 6% à mobilité réduite et 2,4% à déficience visuelle.

Le demandeur Steve Jackson, 47 ans, est légalement aveugle et utilise une canne pour marcher. Il a déclaré que les tentes l’empêchaient de naviguer sur le trottoir et d’accéder aux arrêts de bus.

“Souvent, il y a des tentes qui bloquent tout le trottoir, où je ne les vois pas parce qu’elles n’étaient pas là la veille, et je frappe la tente, puis les gens sont en colère contre moi et pensent que je les attaque”, a déclaré Jackson pendant une conférence de presse.

Il y avait environ 3 000 personnes sans abri vivant dans le comté de Multnomah, qui abrite Portland, lors du dernier décompte ponctuel en janvier 2022, selon les chiffres du comté.

Le conseil municipal de Portland a déclaré l’état d’urgence pour les sans-abrisme en 2015 et l’a prolongé cinq fois depuis lors. La mesure, qui doit maintenant expirer en 2025, réduit les obstacles bureaucratiques entourant la création de refuges pour sans-abri.

Malgré la mesure d’urgence de la ville depuis des années, le nombre estimé de personnes sans abri a augmenté de 25% dans la région de Portland entre 2020 et 2022, selon les décomptes ponctuels signalés au Département américain du logement et du développement urbain.

Cette année seulement, Wheeler a publié quatre déclarations d’urgence pour résoudre les problèmes d’itinérance. Plus récemment, en août, il a élargi une déclaration précédente qui interdit le camping le long des couloirs à grande vitesse tels que les autoroutes pour inclure les principaux itinéraires de marche vers les écoles K-12.

L’État a lutté avec un débat sur la meilleure façon de réduire le sans-abrisme. Certains groupes d’entreprises ont appelé à davantage de balayages de campements et à une application plus stricte des ordonnances anti-camping, tandis que d’autres souhaitent davantage d’investissements dans les services sociaux et le logement abordable.

Plus tôt cette année, les législateurs de l’Oregon ont approuvé un budget qui comprend 400 millions de dollars pour lutter contre l’itinérance et le logement.

____

Claire Rush est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Claire sur Twitter à http://www.twitter.com/ClaireARush.

Claire Rush, l’Associated Press