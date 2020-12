RAMALLAH, Cisjordanie (AP) – Des affrontements entre les forces de sécurité israéliennes et les Palestiniens ont éclaté samedi, lors des funérailles d’un jeune de 13 ans tué par des tirs israéliens en Cisjordanie occupée.

Des centaines de Palestiniens s’étaient rassemblés pour pleurer la mort d’Ali Abu Alia dans le village d’Almugayer, où la jeunesse palestinienne a été touchée à l’estomac et est décédée plus tard dans un hôpital vendredi.

Des dizaines de personnes ont jeté des pierres sur les forces israéliennes et enflammé des pneus pendant le rassemblement. Les soldats israéliens ont répondu par des barrages intermittents de gaz lacrymogène.

Vendredi soir, le plus haut envoyé politique de l’ONU dans la région s’est dit «consterné» par le meurtre de l’adolescent. Israël devrait «rapidement» et indépendamment «enquêter sur cet incident choquant et inacceptable», a écrit Nikolay Mladenov sur Twitter.

Commentant la mort, l’armée israélienne a déclaré que «des dizaines d’émeutiers» ont lancé des pierres sur les soldats et la police des frontières israéliens, qui ont répondu par «des moyens de dispersion des émeutes». Il a nié que ses forces aient utilisé des balles réelles.

Les affrontements entre les jeunes palestiniens et les forces israéliennes qui pénètrent dans les zones contrôlées par les Palestiniens de la Cisjordanie occupée sont courants. L’armée fait souvent des raids dans les villes palestiniennes pour arrêter les personnes soupçonnées de planifier ou de participer à des attaques.

Les tensions sont également vives autour des colonies israéliennes. Plus de 400 000 colons vivent en Cisjordanie, qu’Israël a occupée lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967.