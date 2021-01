Plusieurs centaines de personnes en deuil se sont rendues aux funérailles d’un personnage de la pègre du vrai roi tué qui a été abattu de sang-froid devant sa petite amie il y a une semaine.

Amar Kettule a été touché par une gerbe de balles sur une voie latérale près de William Street à Fairfield dans le sud-ouest de Sydney vers 2 h 40 le 10 janvier.

Kettule, 34 ans, aurait extorqué de l’argent et était un membre de haut rang du gang de rue True Kings, la police cherchant à savoir si une querelle avec le gang rival DLASTHR avait conduit à son assassinat.

Des membres de la famille au cœur brisé, la communauté au sens large et la police étaient à l’église St Thomas The Apostle Chaldean and Assyrian samedi matin pour célébrer la vie de Kettule.

Les hommes et les femmes ont enfilé une chemise blanche avec le visage souriant de Kettule imprimé sur le devant, avec le dos avec un symbole de carte Ace of Spades et les mots «King Ace».

En raison des restrictions de Covid-19, seules 100 personnes étaient autorisées à l’intérieur de l’église, mais cela n’a pas empêché les personnes en deuil d’inonder l’allée et les rues environnantes.

À l’intérieur de l’église, les membres de la famille immédiate étaient assis sur les bancs portant des masques faciaux alors qu’ils priaient et se souvenaient de Kettule.

Le cercueil blanc de Kettule est couvert de roses rouges alors que les personnes en deuil placent davantage de fleurs sur le dessus de son corps alors qu’il est placé à l’intérieur du corbillard

La famille et les membres de la communauté assyrienne dans son ensemble ont afflué à l’église tôt samedi matin pour faire ses adieux à la figure de la pègre assassinée

Des colombes blanches étaient présentes à l’enterrement et laissées sortir lorsque le cercueil de Kettule a été placé dans le corbillard

Les membres de la famille immédiate portant la chemise « King Ace » ont été autorisés à entrer dans l’église pendant que tout le monde attendait à l’extérieur

Alors que la cérémonie se terminait à l’intérieur de l’église et que le cercueil de Kettule se déroulait, la foule pleura en lui faisant ses adieux.

Certains de ses amis et sa famille ont été hissés dans les airs et ont commencé à danser, tandis que d’autres ont frappé sur de gros tambours alors que des policiers habillés en bleu luttaient pour empêcher le groupe tapageur de sortir des rues.

Deux femmes se sont évanouies lorsque le cercueil a été placé à l’intérieur du corbillard et ont été aidées à l’intérieur par des inconnus.

L’un des hommes portait une couronne et un sceptre en argent, représentant le leadership semblable à un roi de Kettule.

Un autre homme a pu être vu tenant un cadre photo de son ami, le poussant sur le visage d’autres personnes en deuil.

Un homme a déclaré au Daily Mail Australia que Kettule était un homme bien et ne méritait pas de mourir.

«Personne ne mérite de mourir. Peu importe ce que vous avez fait, personne ne mérite d’être abattu », a déclaré la personne en deuil.

Deux hommes ont été placés sur les épaules des gens alors que le cercueil de Kettule était lentement emmené vers le corbillard (photo)

Des hommes ont porté le cercueil hors de l’église et des roses blanches y ont été jetées pour célébrer la vie de Kettule

Une femme en deuil se mouche alors que le cercueil de Kettule est réalisé après la cérémonie

Les personnes en deuil ont suivi le corbillard sur la route de l’église alors que les batteurs continuaient à jouer fort

Un policier est vu diriger le conducteur du corbillard vers le cimetière de Rockwood où Kettule sera enterré

En entrant dans l’église, les personnes en deuil ont reçu une photo de Kettule avec un dicton qui disait: « Dieu a regardé autour de son jardin et a trouvé une place vide. Il a alors regardé la terre et a vu votre visage fatigué.

«Il a mis ses bras autour de vous et vous a soulevé pour vous reposer. Le jardin de Dieu doit être beau. Il prend toujours le meilleur.

Les antécédents de Kettule et son implication dans un gang signifiaient qu’il y avait une forte présence policière à l’église pour s’assurer que les funérailles se déroulent comme prévu.

Cependant, les motocyclistes se sont vu imposer des amendes et des points d’inaptitude en raison de défauts sur leurs vélos ou leurs casques.

Ils ont reçu l’ordre de partir de l’avant de l’église et de ne pas revenir.

Un troupeau de colombes a été placé à l’extérieur dans l’allée, prêt à être lâché lorsque le cercueil de Kettule se dirigeait vers le cimetière de Rockwood

Un officier de police inflige une amende à un motocycliste devant l’église d’Amar Kettule samedi matin

Les motocyclistes se sont vu infliger des amendes et des points d’inaptitude en raison de défauts sur leur vélo ou leur casque

Il y avait une forte présence policière aux funérailles de Kettule qui a été abattu dans une ruelle de banlieue le dimanche 10 janvier

Le corbillard sortit lentement de l’église alors que les personnes en deuil suivaient la voiture vers la fin de la route

Le conflit entre les deux gangs assyriens DLASTHR (The Last Hour) et les True Kings a culminé en 2016, avec une série de tirs et de bombardements incendiaires dans le sud-ouest de la ville liés à une guerre de territoire sanglante.

Le surintendant détective du commandant de Fairfield City, Glen Fitzgerald, a déclaré que la police enquêtait pour savoir si le meurtre de Kettule était lié à des guerres de gangs dans la région.

«Nous pensons que l’attaque est ciblée. Il est bien connu de la police – mais il s’agit d’une attaque violente contre une rue de banlieue et d’un comportement inacceptable », a-t-il déclaré.

Le surintendant Fitzgerald a déclaré que les détectives examineraient si la mort de Kettule était un meurtre par vengeance.

« Cela fait partie de l’enquête (la querelle) et d’une ligne d’enquête, mais la cause et le motif sont très inconnus, il est encore très tôt dans l’enquête », a-t-il déclaré.

«Nous aurons un certain nombre de policiers sur l’autoroute qui feront tout ce qui est en leur pouvoir pour éliminer toute possibilité de tout type d’action.

«Mais tant que nous ne connaissons pas la cause de cela, il est difficile de dire ce qui va se passer.

Kettule et sa petite amie conduisaient leur Toyota Prado dans le complexe d’appartements de Fairfield Towers alors que la fusillade se déroulait.

Des images de vidéosurveillance ont montré Kettule, vêtu d’une chemise Adidas blanche et de chaînes en or, arrivant à la maison avec son partenaire quelques heures avant sa mort à 19h30.

La police est photographiée sur les lieux après la fusillade mortelle. On pense que Kettule est un membre senior du gang de rue True Kings

À 20 h 40, le couple a été vu sortir de l’appartement. Après son retour six heures plus tard, Kettule a été abattu dans une ruelle voisine.

Sa mort est étrangement similaire à celle de son frère Dylann, qui a été abattu dans une fusillade présumée en voiture à l’extérieur du bloc de l’unité de sa petite amie en janvier 2014.

Kettule a également des liens avec le gang de motards Nomads et a dû être retenu par la police à la suite de la mort de son frère lorsqu’il a demandé à voir le corps de Dylann.

Le conflit entre DLASTHR (The Last Hour) et les True Kings a entraîné plus d’une douzaine de fusillades dans le sud-ouest de Sydney en 2016.

En mars de cette année-là, un membre de True Kings conduisait avec un autre homme lorsque des coups de feu auraient été tirés sur eux depuis une autre voiture transportant des rivaux du DLASTHR.

La violence a culminé avec deux attaques par balles distinctes contre des maisons de banlieue liées à la guerre de territoire quatre mois plus tard, ce qui a incité la police à mettre en place l’opération Condor.