Un cycliste tué par un tireur d’élite présumé a reçu un grand départ dans un cercueil couvert de billets de 100 dollars suivi d’un cortège de centaines de motards.

Nick Martin a reçu une balle dans le dos alors qu’il participait à la course de dragsters Outlaw Nitro Challenge au Perth Motorplex, à Kwinana Beach, le 12 décembre.

L’ancien patron du cycliste Rebels aurait été tué par un tireur d’élite lors d’un assassinat hautement orchestré commis devant des familles et des enfants horrifiés, dont sa propre femme et sa belle-fille.

Il y a eu des scènes incroyables mercredi alors que des centaines de motos des Rebels et d’autres clubs un très long cortège pour adieu à Martin avant qu’il ne repose au cimetière Pinnaroo dans le nord de Perth.

Une longue procession d'hommes à moto a accompagné le cercueil de Martin jusqu'à son dernier lieu de repos au cimetière Pinnaroo dans le nord de Perth mercredi.

À l’avant du cortège se trouvaient quatre motocyclistes suivis d’une motocyclette portant le cercueil de Martin, sur lequel étaient imprimés des billets de 100 dollars australiens.

La moto portant un cercueil arborait également un drapeau confédéré américain, qui a été utilisé par les États du sud pro-esclavagistes pendant la guerre civile américaine de 1861 à 1865.

Trois voitures noires ont ensuite suivi avant de laisser la place à deux rangées de motos et à une voiture noire d’époque.

Des voitures de police et des motos pouvaient être vues à l’arrière du cortège, ralentissant le trafic pour faire de la place pour le cortège.

La procession a commencé à North Perth à 10 heures du matin avant de se déplacer le long de la côte jusqu’au cimetière de Pinnaroo où le service a eu lieu dans l’après-midi.

De nombreux hommes avaient des écussons sur leurs vestes pour indiquer leurs allégeances à diverses organisations de motards

Une voiture d’époque a été vue parmi les motos tandis que des voitures de police et des motos pouvaient être vues à l’arrière-plan garantissant le bon déroulement de l’événement.

En raison des restrictions de Covid, les funérailles ont été plafonnées à 500 et aucun visiteur de Nouvelle-Galles du Sud n’a été autorisé à y assister en raison de l’épidémie de Northern Beaches Covid.

Le Premier ministre australien de l’Ouest, Mark McGowan, a déclaré à la radio 6PR « aucun de ces vélos ou associés de vélo de NSW ne viendra – c’est donc une bonne chose ».

Alors que la police a aidé à la procession funéraire, elle avait promis plus tôt de dépasser le nombre de motos lors de l’événement plus tôt mercredi.

« Vous n’avez vraiment rien à craindre, la police sera plus nombreuse que tout le monde dans la région », a déclaré le commissaire adjoint Brad Royce aux journalistes.

Les agents ont averti les résidents d’éviter la zone et ont déclaré qu’il n’y aurait aucune tolérance à toute infraction au code de la route par les vélos en deuil.

La ligne dure adoptée par la police intervient après que des officiers lourdement armés de la brigade criminelle des gangs aient perquisitionné un certain nombre de propriétés liées à des équipages de motards hors-la-loi.

Des images des opérations dramatiques montrent des agents utilisant un bélier à main pour briser une clôture avant d’entrer dans une propriété.

Plusieurs policiers et un chien font alors irruption dans la maison pour effectuer une fouille.

Des agents sont également vus en train de se frayer un chemin dans un grand hangar et de se préparer à entrer dans une maison résidentielle avec des armes à la main.

M. Royce a déclaré que la police d’Australie-Occidentale « ne s’excusait pas » pour ses tactiques sévères.

La belle-fille de Martin, Stacey Schoppe (photographiée avec sa mère, à gauche) n’était qu’à quelques centimètres du chaos et allaitait le jeune fils d’un ami lorsqu’elle a commencé à réaliser qu’il avait été abattu.

La belle-fille de Martin, Stacey Schoppe (photo) a tenté de le faire revivre sur les lieux

« Tous les gangs, qu’ils soient impliqués ou non dans ce domaine, vont recevoir beaucoup plus d’attention de la part de la police de WA », a-t-il déclaré.

« Je peux également les assurer que si nous venons, nous viendrons avec force et nous ne nous en excusons pas.

«Si le 1% veut sortir dans notre communauté et commettre des actes de violence là où nous allons avec nos familles, alors nous irons dans leur communauté.

La nature effrontée de l’exécution de Martin qui a également blessé un autre membre du gang Rebels et un garçon de cinq ans, qui était assis sur les genoux de ses parents à proximité, incite les autorités à chercher désespérément des réponses.

La police a offert une récompense de 1 million de dollars pour les informations menant à une arrestation.

Mais alors que la police a concentré son attention sur les vélos locaux, l’un des plus grands experts australiens des gangs de motards hors-la-loi a déclaré que l’attaque effrontée n’avait aucune des caractéristiques de « l’activité de vélo ».

La page Facebook d’Amanda Martin est inondée de photos de son mari Nick (photographiés ensemble)

L’un des emplacements de tir possibles au Perth Motorplex. Un tir lointain indiquerait un tireur d’élite, disent les experts

« S’il s’agissait d’un différend entre clubs ou d’un conflit interne au sein d’un club, cela ne se serait pas passé de cette façon », a déclaré Mark Lauchs, professeur agrégé de criminologie à l’Université de technologie du Queensland, au Daily Mail Australia.

« Ce serait une confrontation beaucoup plus publique ou ils lui auraient tendu une embuscade. Il n’est pas courant de tuer des gens dans d’autres OMG pour ce qu’ils appellent – les affaires de club.

Il soupçonne un tireur professionnel d’un autre groupe du crime organisé d’avoir commis l’attaque avec un assassin interétatique.

«Sur la base d’autres cas en Australie où quelqu’un a été tué intentionnellement et non accidentellement tué dans un drive-by – il est généralement associé au crime organisé plutôt qu’aux OMG», a déclaré le professeur Lauchs.

« Il serait très inhabituel pour un OMG de mener ce genre d’attaque. »

Avant sa mort, Martin était une identité bien connue dans le monde souterrain de Perth et avait survécu à une série d’attaques.

La police a critiqué les vélos en disant qu’ils emportaient leur violence dans les espaces publics, mettant tout le monde en danger. Sur la photo: la scène de samedi après la fuite des familles et des passants

Sur la photo: Perth Motorplex à Kwinana Beach où la fusillade a eu lieu

Il a reçu une balle dans le bras alors qu’il arrivait à son domicile de Balcatta, dans la banlieue nord de Perth, en mars 2011.

À l’époque, les rebelles étaient enfermés dans une querelle avec le Rock Machine Gang et son membre Benjamin Spikes a été condamné pour la fusillade.

Un an plus tard, la maison de Martin à Balcatta a été la cible d’une autre attaque et sa voiture a été incendiée.

Martin aurait également été impliqué dans une bagarre avec un vélo Hells Angels au Sandbar, à Scarborough, le 24 novembre.

Des caméras de sécurité ont filmé deux hommes se parlant et se serrant la main avant qu’une bagarre n’éclate entre le personnel et les clients du bar branché de la plage.

Les amateurs de pub pouvaient être vus dans les images fuyant la bagarre alors que des meubles étaient jetés autour du bar pendant la violente bagarre.

Daily Mail Australia ne suggère pas que les deux incidents sont liés.