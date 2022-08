Des personnes en deuil célèbrent la mort de la princesse Diana à Paris, 25 ans après

PARIS –

Les personnes en deuil ont célébré mercredi le 25e anniversaire de la mort de la princesse Diana à Paris, déposant des fleurs et laissant des messages sur le pont au-dessus du passage souterrain où elle a été tuée dans un accident de voiture.

Des fleurs et des images de Diana ornaient la Flamme de la Liberté recouverte de feuilles d’or, une réplique de la torche de la Statue de la Liberté à l’extrémité nord du Pont de l’Alma qui est devenue son mémorial non officiel dans la capitale française.

La princesse n’avait que 36 ans lorsque la limousine qui la transportait avec son amant Dodi al-Fayed s’est écrasée dans le tunnel sous le pont alors qu’elle s’éloignait rapidement des photographes qui la poursuivaient à moto.

“Deja 25 ans (25 ans déjà)”, lit-on sur l’une des cartes laissées sur le mémorial, où un filet d’habitants et de touristes – entourés d’équipes de tournage médiatiques – sont venus rendre hommage, déposer des fleurs et prendre des photos.

“Pour toujours dans nos cœurs”, a lu un autre avec une photo de Diana laissée par quelqu’un qui s’est identifiée comme Monique du Luxembourg.

Les gens ont également laissé des hommages floraux devant le palais de Kensington à Londres, l’ancienne maison de Diana.

“Au lieu d’avoir 25 ans, c’est comme hier. Cela vous ramène à cette époque”, a déclaré Jane Crook, 64 ans, une employée d’école du Pays de Galles.

Morgan Hindle, une travailleuse de soutien de Manchester âgée de 23 ans, a déclaré: “C’était une personne tellement incroyable et une icône et je pense qu’elle signifiait tellement pour tant de gens … Je pense que c’est quelqu’un dont on doit se souvenir pour toujours. “

Des millions de personnes dans le monde ont pleuré la “princesse du peuple”, comme l’a décrit Diana, alors Premier ministre britannique, Tony Blair, en 1997.

Elle était l’une des femmes les plus reconnues et photographiées au monde et une partisane de premier plan des causes humanitaires – y compris les œuvres caritatives pour les enfants et le déminage terrestre – lorsqu’elle est décédée.

Mère des princes William et Harry, sa mort a plongé la monarchie dans la crise, après la désintégration de son mariage avec l’héritier du trône, le prince Charles, avec ses révélations sur les querelles, l’adultère et la misère qu’elle avait ressentie dans son rôle royal.

La fascination continue pour la vie de Diana s’est illustrée samedi lorsqu’une Ford Escort noire qu’elle conduisait dans les années 1980 a été vendue aux enchères en Grande-Bretagne pour 724 500 livres (844 000 $ US).



Reportage d’Antony Paone; Écrit par GV De Clercq; édité par John Stonestreet, Alexandra Hudson