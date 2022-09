Des MILLIERS de personnes en deuil ont bordé les rues alors que le cercueil de la reine était amené à Londres avant que des millions de personnes ne lui rendent un dernier hommage.

Les royalistes le long de l’A40 ont tenté d’apercevoir le cortège de voitures de Sa Majesté alors qu’il voyageait de la RAF Northolt au palais de Buckingham.

Des milliers de personnes en deuil bordaient les rues alors que le cercueil de la reine était amené à Londres

Des milliers de fans de Royal ont essayé de prendre une photo au passage du cercueil Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Les royalistes se tenaient le long de l’A40 essayant d’apercevoir le corbillard de Sa Majesté

Le cercueil était protégé par un cortège de police

Le cercueil de la reine était en route vers le palais de Buckingham

Sa Majesté a été transportée par avion au palais de Buckingham en fin d’après-midi alors que des millions de personnes en deuil faisaient la queue pour dire au revoir.

La princesse Anne a accompagné sa défunte mère dans le voyage émouvant de retour au palais depuis l’Écosse ce soir.

L’avion a atterri à RAF Northolt, dans le nord-ouest de Londres, peu avant 19 heures.

Le cercueil de la reine a été emmené au palais de Buckingham dans un corbillard d’État – accompagné d’Anne et du vice-amiral Sir Tim – pour se reposer dans la salle Bow.

Plus de trois millions de personnes en deuil devraient se rendre à Londres cette semaine pour rendre hommage à la reine.

Meghan Markle et le prince Harry rejoindront la famille royale au palais de Buckingham ce soir alors qu’ils s’unissent dans le chagrin.

Le duc et la duchesse de Sussex recevront le cercueil de la reine avec le roi Charles et son épouse, le prince et la princesse de Galles et le prince Andrew à Londres ce soir.

Il est entendu que l’affaire de famille sera un petit rassemblement privé, avant que le cercueil de Sa Majesté ne soit exposé demain et aucune image ne sera publiée.

La famille royale a été pratiquement déchirée lorsque Meghan et Harry ont annoncé qu’ils quittaient leurs fonctions royales et déménageaient aux États-Unis.

Mais malgré la rupture apparente, la Firme mettra ses différences de côté ce soir alors qu’elle rend hommage à la Reine.

Une haie d’honneur formée de trois officiers et de 96 soldats de la Garde du Roi sera montée dans le Quadrilatère du Palais.

Et le cercueil de la reine reposera dans la Bow Room pendant la nuit.

Les membres du public font déjà la queue pour la reine en état à Westminster Hall, qui ouvre ses portes mercredi, et des milliers de personnes continuent de rendre des hommages floraux à Green Park.

Charles et Camilla ont été accueillis par des milliers de membres du public en Irlande du Nord cet après-midi.

Ils ont rencontré le secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord, le député Chris Heaton-Harris et d’autres chefs de parti.

Un service de prière et de réflexion a également eu lieu à la cathédrale Sainte-Anne, auquel ils ont assisté.

Le couple est apparu calme dans sa réflexion aujourd’hui alors qu’il assistait à un service de la cathédrale commémorant la reine.