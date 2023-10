Des personnes désespérées déterrent les morts et les blessés des séismes qui ont fait plus de 2 000 morts en Afghanistan

« La plupart des gens étaient choqués… certains ne pouvaient même pas parler. Mais il y en avait d’autres qui ne pouvaient s’arrêter de pleurer et de crier », a déclaré par téléphone à l’Associated Press le photographe Omid Haqjoo, qui s’est rendu dimanche dans quatre villages, depuis Herat, la quatrième plus grande ville d’Afghanistan.

Le séisme de magnitude 6,3 de samedi a frappé une zone densément peuplée près d’Herat. Elle a été suivie de fortes répliques.

Un porte-parole du gouvernement taliban a fourni dimanche un bilan qui, s’il était confirmé, en ferait l’un des tremblements de terre les plus meurtriers à avoir frappé le pays depuis deux décennies.

Un tremblement de terre qui a frappé l’est de l’Afghanistan en juin 2022, frappant une région montagneuse et accidentée, a détruit des maisons en pierre et en briques crues et tué au moins 1 000 personnes.

À Hérat, des habitants ont libéré une petite fille d’un bâtiment effondré après qu’elle ait été ensevelie jusqu’au cou sous les décombres. Une main tenait le torse du bébé tandis que les sauveteurs le sortaient du sol. Les secouristes ont indiqué qu’il s’agissait de la mère du bébé. On ne sait pas si la mère a survécu. La vidéo a été partagée en ligne et vérifiée par Associated Press.

L’US Geological Survey a indiqué que l’épicentre du séisme se trouvait à environ 40 kilomètres (25 miles) au nord-ouest d’Herat. Elle a été suivie par trois répliques très fortes, mesurant des magnitudes 6,3, 5,9 et 5,5, ainsi que par des chocs de moindre ampleur.

Alors qu’une grande partie du monde hésite à traiter directement avec le gouvernement taliban et se concentre sur le conflit entre Israël et les Palestiniens, l’Afghanistan n’a pas reçu de réponse mondiale immédiate. Près de 36 heures après le premier séisme qui a frappé la province d’Herat, aucun avion humanitaire n’est arrivé, aucun spécialiste n’est arrivé.

Les agences humanitaires et les groupes non gouvernementaux ont appelé la communauté internationale à se manifester, mais seule une poignée de pays ont publiquement offert leur soutien, parmi lesquels la Chine voisine et le Pakistan.

L’International Rescue Committee a averti que le manque d’équipement de sauvetage pourrait faire augmenter le nombre de morts dans l’ouest de l’Afghanistan, car les survivants piégés ne peuvent pas être libérés.

« Il n’y a pas beaucoup de capacités de gestion des catastrophes et celles qui existent ne peuvent pas couvrir les personnes sur le terrain », a déclaré Salma Ben Aissa, directrice du comité pour l’Afghanistan. « Le nombre (de morts) augmente d’heure en heure. »

Les personnes blessées lors du séisme de samedi ne peuvent pas recevoir les soins dont elles ont besoin en raison de la médiocrité des infrastructures médicales et perdent ainsi la vie. Le manque de nourriture, d’abris et d’eau potable accroît les risques sanitaires au sein des communautés.

Le collègue de Ben Aissa, Jawed Niamati, a déclaré que la ville d’Herat était vide. Les gens dorment en plein air, au bord des routes et dans les parcs, car ils craignent davantage de tremblements de terre. Les températures chutent jusqu’à 10 degrés Celsius (50 degrés Fahrenheit) la nuit, a-t-il déclaré.

Le monde s’est précipité pour apporter de l’aide après le tremblement de terre qui a secoué la Syrie et la Turquie cette année, tuant des dizaines de milliers de personnes.

Abdul Wahid Rayan, porte-parole du ministère de l’Information et de la Culture, a déclaré dimanche que des centaines de civils avaient été ensevelis sous les décombres à Herat et il a appelé à une aide urgente.

Au moins une douzaine d’équipes ont été mobilisées pour participer aux efforts de sauvetage, notamment celles de l’armée et d’organisations à but non lucratif comme le Croissant-Rouge.

L’agence des Nations Unies pour les migrations a déployé quatre ambulances avec des médecins et des conseillers en soutien psychosocial à l’hôpital régional. Au moins trois équipes sanitaires mobiles étaient en route vers le district de Zenda Jan, l’une des zones les plus touchées.

Médecins sans frontières a installé cinq tentes médicales à l’hôpital régional d’Herat pour accueillir jusqu’à 80 patients. Les autorités ont soigné plus de 300 patients, selon l’agence. L’UNICEF a envoyé des milliers de fournitures, notamment des vêtements d’hiver, des couvertures et des bâches, alors que les températures baissaient.

Irfanullah Sharafzai, porte-parole de la Société du Croissant-Rouge afghan, a déclaré que sept équipes étaient occupées aux opérations de secours tandis que d’autres arrivaient de huit provinces voisines. Ils ont installé un camp temporaire pour les personnes déplacées, a expliqué Sharafzai.

Certains groupes humanitaires, comme le Programme alimentaire mondial, étaient déjà sur place avec des articles essentiels.

Plus tard dimanche, les habitants des villages environnants ont apporté du matériel pour soutenir les efforts de secours.

Le premier séisme a été le plus fort, causant le plus de dégâts et de victimes, a déclaré le photographe Haqjoo, citant des survivants.

Save the Children a déclaré que l’ampleur des dégâts était horrible. « Les chiffres touchés par cette tragédie sont vraiment inquiétants – et ces chiffres vont augmenter car les gens sont toujours coincés dans les décombres de leurs maisons à Herat », a déclaré le directeur pays de l’organisation humanitaire pour l’Afghanistan, Arshad Malik. « C’est une crise qui s’ajoute à une crise. Même avant cette catastrophe, les enfants souffraient d’un manque de nourriture dévastateur. »

Il a appelé à une « injection urgente » d’argent de la part de la communauté internationale.

Le Pakistan voisin a déclaré qu’il était en contact avec les autorités afghanes pour obtenir une évaluation des besoins urgents.

L’ambassadeur de Chine en Afghanistan, Zhao Xing, a déclaré que son gouvernement et les institutions caritatives du pays étaient prêts à fournir toutes sortes d’aide. « Nous sommes en contact avec les agences humanitaires du gouvernement afghan pour fournir une aide aux nécessiteux », a-t-il déclaré sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

La star afghane du cricket Rashid Khan fait don de tous ses frais de Coupe du monde de cricket pour aider les survivants du tremblement de terre d’Herat. « Bientôt, nous lancerons une campagne de collecte de fonds pour faire appel à ceux qui peuvent soutenir les personnes dans le besoin », a-t-il déclaré à ses 1,9 million de followers sur X.

L’ambassadeur du Japon en Afghanistan, Takashi Okada, a exprimé ses condoléances sur la plateforme de médias sociaux X, se disant « profondément attristé et attristé d’apprendre la nouvelle du tremblement de terre dans la province d’Herat ».