Des personnes de tous âges ont célébré leur fierté au troisième Joliet PrideFest – Shaw Local

Lisa Ashford de Joliet, qui arborait fièrement un t-shirt PrideFest 2021, a déclaré que l’événement de samedi était beaucoup plus important que celui de l’année dernière.

Elle et Ruth Salinas avaient toutes deux tenté leur chance au bingo, mais aucune n’avait gagné. Mais c’était OK.

“Nous sommes ici pour célébrer la fierté”, a déclaré Ashford.

Le Joliet Pride Network a organisé samedi son troisième événement Joliet PrideFest au Billie Limacher Bicentennial Park and Theatre de Joliet. L’événement familial comprenait un spectacle de dragsters pour tous les âges, de la musique en direct, de la nourriture et des activités pour les enfants et les adolescents. (Denise Unland)

Joliet PrideFest est au Billie Limacher Bicentennial Park and Theatre de Joliet depuis sa création il y a trois ans.

Le Joliet Pride Network a organisé l’événement. Les fonds amassés aident à soutenir les activités LGBTQ+ du groupe.

L’événement familial comprenait un spectacle de dragsters pour tous les âges ainsi qu’un camion tactile, un zoo avec des animaux non indigènes et un magicien. Le Joliet Central Art Club a dirigé les arts et l’artisanat au coin des adolescents.

D’autres activités prévues pour les adolescents comprenaient des jeux et le lancer de haches.

Un événement “PrideFest After Dark – Leather and Lace” était réservé aux personnes âgées de 18 ans et plus et comprenait des frais d’admission de 20 $. Sinon, l’entrée était gratuite.

Michael Smith, vice-président du Joliet Pride Network, s’est réjoui de la participation et du temps doux. Il a déclaré qu’environ 26 organisations à but non lucratif ont participé, y compris des groupes Pride de Bolingbrook et Naperville.

Jeff Gregory, président du Joliet Pride Network, pose pour une photo avec Michael Smith, vice-président du Joliet Pride Network. Le Joliet Pride Network a organisé samedi son troisième événement Joliet PrideFest. (Denise Unland)

Smith a déclaré que les étudiants de Joliet Central avaient contacté le Joliet Pride Network en proposant de faire des applications corporelles au henné et de la peinture faciale. Smith a qualifié les étudiants de “groupe d’enfants incroyable”.

“Tellement ont donné librement d’eux-mêmes”, a déclaré Smith. “C’est vraiment réconfortant.”

Kyle McCloskey de Dwight a joué le rôle de son personnage, Ky Chameleon. McCloskey a déclaré qu’il avait fait du maquillage d’Halloween à effets spéciaux ainsi que de la performance pendant des années. Il a récemment élargi son rôle de clown après avoir rencontré Debra Jackson de Morris, également connue sous le nom de Catfish the Clown.

Kyle McCloskey de Dwight est apparu comme le clown, Ky Chameleon. Le Joliet Pride Network a organisé samedi son troisième événement Joliet PrideFest au Billie Limacher Bicentennial Park and Theatre de Joliet. (Denise Unland)

McCloskey a déclaré qu’il était également très fier de son nez de clown, qui était un cadeau de Jackson.

Jackson, qui a tordu un ballon pour un enfant pendant qu’elle parlait, a déclaré que son nom de clown venait du moment où elle avait attrapé un poisson-chat de 37 pouces au Grundy County Rod and Gun Club à Morris.

“J’adore le plaisir de participer à des événements locaux”, a déclaré Jackson. “C’est dans mon coeur.”

Debra Jackson Morris, qui incarne Catfish the Clown, a diverti les enfants lors du troisième Joliet PrideFest samedi. (Denise Unland)

Jeff Gregory, président du Joliet Pride Network, s’est réjoui du généreux soutien de la communauté, des commanditaires et des élus.

Gregory a déclaré que toute discussion sur les droits, tels que les droits des femmes ou les droits des homosexuels, parle vraiment d’une chose.

“C’est une question de droits de l’homme”, a déclaré Gregory.

Jeff Gregory, président du Joliet Pride Network, prend la parole lors du troisième Joliet PrideFest, qui s’est tenu samedi au Billie Limacher Bicentennial Park and Theatre à Joliet. (Denise Unland)

Elizabeth Check de Joliet a célébré sa sortie en tant que pansexuelle au PrideFest, a-t-elle déclaré.

“J’aime les hommes et les femmes”, a déclaré Check, “quel que soit le sexe.”