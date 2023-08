Des personnes coincées dans des voitures alors qu’une averse frappe le sud de l’Allemagne (VIDÉOS)

Les inondations ont également provoqué des pannes d’électricité et de gaz dans certaines parties de Nuremberg

De fortes pluies ont paralysé la circulation dans la ville allemande de Nuremberg jeudi, alors que les gens ont été forcés de s’échapper de leurs voitures en panne par les fenêtres et de se mettre en sécurité dans les eaux de crue. L’orage a également entraîné l’annulation de dizaines de vols à l’aéroport de Francfort.

La police et les pompiers de Nuremberg ont déclaré avoir reçu plus de 600 appels jeudi. Les services d’urgence sont devenus si tendus qu’ils ont posté un message sur X (anciennement Twitter), appelant les riverains à rester chez eux et à ne les contacter qu’en « urgences absolues.”

Les responsables ont déclaré à la presse qu’ils n’avaient reçu aucun rapport faisant état de victimes, bien que la tempête de pluie ait causé des dégâts matériels considérables, la chute d’arbres brisant des véhicules.

Nur weil heute so ein Tag ist, ändert man nicht seine Politik.#Nürnberg pic.twitter.com/IFsgGK4sxc — ItsPyr13l  (@ItsPyr13l) 17 août 2023

Des parties d’une autoroute ont été bloquées, tandis que des perturbations des services ferroviaires ont également été signalées. Le service d’incendie a révélé au moins un cas dans lequel un tramway n’a pas pu suivre son itinéraire parce qu’un passage souterrain a été inondé.

La gare principale de Nuremberg et plusieurs stations de métro n’ont pas non plus été épargnées par le déluge. Les autorités ont également signalé que de nombreuses caves et parkings souterrains avaient été touchés, principalement dans la vieille ville et le centre-ville de la ville.

EN SAVOIR PLUS: Dix morts dans les tempêtes du centre de la Russie

Le fournisseur d’électricité local a signalé plusieurs pannes, la police affirmant que cinq districts étaient partiellement privés d’électricité. Un nombre indéterminé de conduites de gaz auraient également été endommagées.

Pendant ce temps, le groupe écologiste ‘Last Generation’ a annoncé jeudi soir qu’il avait levé un blocage de la circulation à côté de la gare centrale. Les militants ont expliqué qu’ils «pas besoin de bloquer, la crise climatique prend le dessus pour nous.”

Francfort – Flughafen Überschwemmung 🇩🇪 pic.twitter.com/9gb5MdnV4y — Danois (@UltraDane) 17 août 2023

Mercredi, de fortes pluies ont inondé les pistes du plus grand aéroport d’Allemagne à Francfort, laissant les passagers piégés à bord des avions qui avaient atterri. Selon les premières estimations, plus de 1 000 personnes ont été touchées.

La tempête de pluie a entraîné l’annulation de 70 vols, dont plus de 20 ont dû se réorienter en vol.