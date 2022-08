Des personnes âgées qui s’amusent sur des balançoires dans un parc prouvent qu’il y a un enfant en chacun de nous

“En fin de compte, ce ne sont pas les années de votre vie qui comptent. C’est la vie de vos années. Ces mots, prononcés par Abraham Lincoln, détiennent une immense vérité. La vie ne devrait jamais se compter en années car c’est une bénédiction de rester jeune de l’intérieur. En vieillissant, nous avons tendance à devenir plus statiques en raison de nos limitations physiques. Mais cela ne devrait jamais être la raison pour laquelle nous ne nous amusons pas.

Une vidéo qui a récemment fait surface sur Instagram montre exactement cela. Dans le clip, on voit quelques femmes âgées s’amuser au maximum sur une paire de balançoires. Devant cette joyeuse balançoire se trouve un vieil homme chevauchant un canard à ressort. Au milieu de la verte prairie, les trois anciens prouvent que l’âge n’est en fait qu’un chiffre et non un état.

La vidéo était accompagnée d’une légende qui disait la même chose. “L’age est juste un nombre. Je t’aime tellement”, lit-on dans la légende. Jetez un oeil à la vidéo ici:

Depuis son partage, la vidéo a réussi à accumuler près de 60 000 vues et a recueilli près de 5 000 likes. Les internautes ont inondé la section des commentaires d’emojis cardiaques et d’appréciation.

Ce n’est pas la première fois qu’une personne âgée incite les jeunes à ne jamais laisser reposer leur enthousiasme et leur vigueur. Récemment, un joueur de tennis de table originaire de Mumbai a donné du fil à retordre aux jeunes joueurs. L’homme, identifié comme Yogendra, participait à des tournois de tennis de table dans les années 60. Maintenant, même des décennies plus tard, ses compétences n’ont pas diminué.

Une autre personne âgée qui a récemment haussé les sourcils était une danseuse talentueuse qui a interprété la chanson Dil Na Diya de Hrithik Roshan et a immédiatement touché la corde sensible des internautes.

Ses pas de crochet étaient quelque chose qui a extrêmement impressionné les internautes.

