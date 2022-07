Des personnes âgées autrichiennes brassent de la « bière grand-mère et grand-père » dans une maison de retraite

Un groupe d’Autrichiens octogénaires célèbre après que leurs bières hipster soient devenues le toast des maisons de retraite de Vienne.

Les retraités ont commencé par brasser leur bière “Grandma and Grandpa” il y a deux ans, et cela s’est si bien passé qu’ils se sont maintenant transformés en une bière blonde légère appelée “Hellmut and Hellga”, un jeu de mots sur le mot allemand pour bière légère, “helles”. .

Chaque jeudi matin, un groupe d’environ huit hommes et femmes se réunissent dans leur maison de retraite viennoise pour brasser 150 bouteilles, mais les bières ont un tel succès qu’elles ont du mal à répondre à la demande.

“On se rencontre, on en parle (de la bière), on en fait des blagues, et ainsi passe une autre journée, une belle journée”, raconte à l’AFP Rupert Jaksch, 87 ans.

“Je l’aime beaucoup parce qu’il est légèrement sucré.”

“J’aime m’occuper, peu importe avec quoi”, a déclaré Ingeborg Zeller, 88 ans, en apposant les étiquettes.

Bien qu’aucun des retraités n’ait jamais fait de brassage auparavant, les bières ont été un succès, se vendant dans les cafétérias de 30 maisons de retraite de la capitale autrichienne.

Les soignants de la maison d’Atzgersdorf, à la périphérie de Vienne, aident les résidents à brasser.

Les bières sont basées sur une recette viennoise de 1841 et n’utilisent que des ingrédients autrichiens, a déclaré Christoph Gruber, qui dirige le projet pour les propriétaires de la maison, le Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhaeuser (KWP).

Ironiquement, le projet de bière a été mis en place pour aider les résidents à maintenir leurs habiletés motrices et à rester en forme mentalement.

Et les résidents et les fans de leurs bières peuvent y boire.

