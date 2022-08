Des personnalités littéraires canadiennes insistent sur le droit à la liberté d’expression après l’attaque de Salman Rushdie

Les écrivains, éditeurs et personnalités littéraires canadiens doublent le droit à la liberté de pensée et d’expression après une attaque contre Salman Rushdie dans l’ouest de New York alors que l’auteur primé est resté samedi sous respirateur à l’hôpital.

Rushdie, dont le roman Les versets sataniques a attiré des menaces de mort de la part des dirigeants iraniens dans les années 1980, a été poignardé au cou et à l’abdomen vendredi par un homme qui s’est précipité sur scène alors que l’auteur s’apprêtait à donner une conférence.

Rushdie, 75 ans, né à Mumbia, a subi des dommages au foie et des nerfs sectionnés au bras, et risque de perdre un œil.

Louise Dennys, vice-présidente exécutive et éditrice de Penguin Random House Canada, publie et édite les écrits de Rushdie depuis plus de 30 ans.

Dennys a qualifié l’attaque de “lâche” et de “répréhensible à tous points de vue”.

La Writers’ Union of Canada se joint à nos collègues internationaux profondément préoccupés par cette attaque. Nous espérons un rétablissement rapide et complet pour M. Rushdie. https://t.co/mnM2SNKBUD —@twuc

Dennys a déclaré que le romancier est l’un des plus grands partisans au monde de la liberté de pensée et d’expression. Elle a déclaré que l’attaque avait déjà l’effet inverse de ses intentions présumées, compte tenu de l’afflux de soutien de la communauté littéraire internationale.

L’écrivain canadien John Ralston Saul, qui connaît Rushdie depuis les années 1990, a déclaré que l’auteur était toujours conscient que quelqu’un pourrait l’attaquer, mais a choisi de vivre publiquement afin de dénoncer ceux qui tentent de faire taire la liberté d’expression et le débat.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a tweeté samedi que l’attaque est une grève contre la liberté d’expression.

“Personne ne devrait être menacé ou blessé sur la base de ce qu’il a écrit. Je lui souhaite un prompt rétablissement”, a déclaré Trudeau sur Twitter.