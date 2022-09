Des personnalités de Fox News sont interrogées alors que le procès du Dominion avance

Dans des documents judiciaires, Dominion a souligné la rhétorique d’hôtes comme Bartiromo, un ancien présentateur de CNBC, et l’ancien hôte Lou Dobbs et qu’ils ont continué à présenter des invités – y compris les avocats de Trump Rudy Giuliani et Sydney Powell – qui ont fait de fausses déclarations selon lesquelles la fraude électorale était la raison pour laquelle Trump n’a pas dépassé Biden pour remporter les élections de 2020. Dobbs devait également être interrogé auparavant, selon les documents déposés.

“Fox a avancé un argument du premier amendement selon lequel cette affaire de diffamation vise à punir leur discours et leur journalisme, et c’est un élément important de leur argumentation”, a déclaré Roy Gutterman, expert en droit des communications et en liberté d’expression à la Newhouse School de l’université de Syracuse. des communications publiques.

L’affaire est surveillée de près par les experts et les défenseurs du premier amendement, en partie à cause de la longue liste d’exemples de Dominion selon lesquels les hôtes du réseau Fox ont fait à plusieurs reprises de fausses déclarations, même après que les faits ont été révélés. Les poursuites en diffamation sont souvent centrées sur un seul mensonge, et les entreprises de médias sont largement protégées par le premier amendement.

Ces derniers jours, Sean Hannity, Tucker Carlson et Jeanine Pirro figuraient parmi les hôtes du réseau qui devaient comparaître pour être interrogés dans le cadre du procès de Dominion, qui demande 1,6 milliard de dollars de dommages-intérêts au réseau d’information par câble. Dominion a fait valoir que Fox News et Fox Business de Fox Corp. avaient fait de fausses déclarations selon lesquelles ses machines à voter avaient truqué les résultats des élections de 2020 entre Donald Trump et Joe Biden. Les hauts gradés Rupert Murdoch et Lachlan Murdoch devraient également être déposés puisque la société mère a également été poursuivie.

Bartiromo, le présentateur des programmes Fox “Mornings with Maria” et “Sunday Morning Futures”, devrait comparaître pour une déposition le 8 septembre, selon des documents judiciaires.

L’ancre “Mornings With Maria” de FOX Business, Maria Bartiromo, aux Fox Business Network Studios le 6 avril 2018 à New York.

“Fox, l’une des sociétés de médias les plus puissantes des États-Unis, a donné vie à un scénario fabriqué sur la fraude électorale qui a fait d’une société de machines à voter alors peu connue appelée Dominion le méchant”, a déclaré la société dans son dossier initial. en mars 2021.

L’équipe juridique de Fox News a récemment ajouté l’avocat chevronné Dan Webb à sa liste. Webb a dit au Poste de Washington plus tôt cette semaine, Fox News ne rapportait que les nouvelles et les affirmations des alliés de Trump.

“Nous sommes convaincus que nous l’emporterons car la liberté de la presse est fondamentale pour notre démocratie et doit être protégée, en plus des demandes de dommages et intérêts scandaleuses, non étayées et ne s’enracinant pas dans une analyse financière solide, ne servant rien de plus qu’une tentative flagrante de dissuasion nos journalistes de faire leur travail”, a déclaré un porte-parole de Fox News dans un communiqué.

Pour gagner une affaire de diffamation, un plaignant doit prouver que l’individu ou l’entreprise qu’il poursuit a fait de fausses déclarations qui ont causé un préjudice et qu’il a agi avec une “malveillance réelle”, ce qui signifie que l’orateur savait ou aurait dû savoir que ce qu’il disait était ce n’est pas vrai.

“Une question clé dans ces dépositions sera l’état d’esprit de Fox tel qu’il est incarné par les journalistes qui couvrent ou commentent cela”, a déclaré Floyd Abrams, un éminent avocat du premier amendement. “Que dira quelqu’un comme Lou Dobbs ? Dira-t-il qu’il croyait ce qu’il disait au-delà du simple reportage ?”

Dominion a déclaré dans des documents judiciaires qu’il avait envoyé à plusieurs reprises des courriels pour informer Fox News que ses présentateurs et leurs invités faisaient de fausses déclarations – et que Dominion avait “des vérificateurs de faits indépendants, des responsables gouvernementaux et des experts en sécurité électorale” qui ont annulé ces allégations.

D’autres dirigeants actuels et anciens de Fox News ont été appelés à témoigner, selon les documents déposés devant les tribunaux.

Dominion a également intenté des poursuites contre les réseaux de télévision One America News et Newsmax. Un autre fabricant de machines à voter, Smartmatic USA, a fait des déclarations similaires dans un procès en diffamation contre Fox News qui alléguait que Dobbs et d’autres hôtes avaient faussement accusé l’entreprise d’avoir aidé à truquer les élections. Un juge de New York plus tôt cette année a rejeté la requête de Fox News visant à rejeter le procès.

Peu de temps après que Smartmatic ait déposé son procès, Fox News a annulé l’émission commerciale de Dobbs en semaine, “Lou Dobbs Tonight”. Fox a précédemment déclaré que la décision de mettre fin au programme de Dobbs était en préparation avant le procès.