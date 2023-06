Des personnalités clés de l’accord du PGA Tour avec le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite convoqués à l’audience du Sénat américain | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les personnalités clés du partenariat controversé entre le Fonds d’investissement public (PIF) saoudien, le PGA Tour et le DP World Tour ont été convoqués pour assister à une audience du Sénat américain le mois prochain.

Le commissaire du PGA Tour Jay Monahan, le gouverneur du PIF d’Arabie saoudite Yasir Al-Rumayyan et le PDG de LIV Golf Greg Norman ont été invités à comparaître lors d’une réunion du sous-comité permanent des enquêtes le 11 juillet pour examiner l’unification choc du Tour avec le PIF, qui a financé l’échappée LIV visite.

L'accord entre le PGA Tour, le DP World Tour et le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite a continué de dominer l'actualité avant l'US Open de Los Angeles. L'accord entre le PGA Tour, le DP World Tour et le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite a continué de dominer l'actualité avant l'US Open de Los Angeles.

Le PGA Tour a annoncé il y a quinze jours qu’il créait une nouvelle entité commerciale avec le DP World Tour et le PIF, une décision qui, selon lui, « unifierait le golf » et qui a mis fin à un différend juridique entre le PGA Tour et LIV Golf.

Cette évolution surprise a suscité des critiques, le Sénat annonçant l’ouverture d’une enquête, qui a été suivie de cette annonce de l’audience.

Le sénateur Richard Blumenthal, qui préside le comité, a déclaré dans un communiqué publié sur son compte Twitter : « Notre objectif est de découvrir les faits sur ce qui s’est passé dans l’accord du PGA Tour avec le Fonds d’investissement public saoudien et ce que la prise de contrôle saoudienne signifie pour l’avenir. de cette chère institution américaine et de notre intérêt national.

Justin Rose soulève des questions sur ce que le nouvel accord entre le PGA Tour, le DP World Tour et le PIF signifie réellement pour les joueurs, avant l'US Open. Justin Rose soulève des questions sur ce que le nouvel accord entre le PGA Tour, le DP World Tour et le PIF signifie réellement pour les joueurs, avant l'US Open.

« Les Américains méritent de savoir quelle sera la structure et la gouvernance de cette nouvelle entité. Les principaux acteurs de l’accord sont les mieux placés pour fournir ces informations et ils doivent au Congrès – et au peuple américain – des réponses dans un cadre public. »

Le sénateur Richard Johnson, qui siège également au comité, a ajouté: « Les fans, les joueurs et les citoyens concernés ont de nombreuses questions sur l’accord prévu entre le PGA Tour et LIV Golf.

Dustin Johnson dit qu'il comprend que LIV Golf aura toujours un programme complet en 2024, tandis que Cameron Smith et Matt Fitzpatrick admettent qu'ils ont été surpris par le nouveau contrat du PGA Tour et du PIF. Dustin Johnson dit qu'il comprend que LIV Golf aura toujours un programme complet en 2024, tandis que Cameron Smith et Matt Fitzpatrick admettent qu'ils ont été surpris par le nouveau contrat du PGA Tour et du PIF.

« J’ai hâte d’entendre les témoignages des personnes les mieux placées pour donner au public un aperçu de l’état actuel du golf professionnel.

« J’espère que cette audition et tout autre rôle joué par le Congrès dans cette affaire seront constructifs. »