Un nombre croissant de personnalités américaines de premier plan ont été confrontées à des mesures disciplinaires pour leurs commentaires publics controversés sur la cause palestinienne, alors que les attaques israéliennes contre Gaza s’intensifiaient après le massacre d’Israéliens le 7 octobre par les combattants du Hamas.

David Velasco, rédacteur en chef du magazine Artforum, aurait été licencié après le magazine a publié une lettre ouverte en réponse à la guerre.

La célèbre photographe américaine Nan Goldin et d’autres artistes ont déclaré qu’ils ne travailleraient plus avec Artforum après le licenciement de Velasco par le magazine, selon le New York Times signalé.

« Je n’ai jamais vécu une période plus effrayante », a déclaré au Times Goldin, qui est juif et qui a signé la lettre ouverte. « Des gens sont mis sur liste noire. Les gens perdent leur emploi.

Au moins quatre rédacteurs en chef ont démissionné en réponse au licenciement de Velasco, a rapporté le Times.

Zack Hatfield, ancien rédacteur en chef du magazine, annoncé en ligne qu’il avait quitté Artforum et qu’il avait qualifié le licenciement de Velasco d’« inacceptable ».

“Le licenciement de David Velasco est inacceptable et de mauvais augure pour l’avenir du magazine”, a écrit Hatfield sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Le 19 octobre, le grand magazine d’art a publié une lettre intitulée : « Une lettre ouverte de la communauté artistique aux organisations culturelles ». La lettre, signée par des milliers d’artistes et de travailleurs culturels, dont Goldin, appelait à un cessez-le-feu immédiat, à une aide humanitaire à Gaza et à une libération palestinienne plus large.

Nan Goldin, le photographe américain, et d’autres ont protesté contre le licenciement de David Velasco d’Artforum. Photographie : Ali Smith/L’Observateur

“Nous soutenons la libération palestinienne et appelons à la fin des meurtres et des atteintes à tous les civils, à un cessez-le-feu immédiat, au passage de l’aide humanitaire vers Gaza et à la fin de la complicité de nos organes directeurs dans de graves violations des droits de l’homme et des crimes de guerre », » lit-on en partie dans la lettre.

Velasco a été licencié peu de temps après la publication de la lettre. Il a été rédacteur en chef d’Artforum pendant six ans.

“Je n’ai aucun regret”, a déclaré Velasco dans un e-mail. au New York Times. “Je suis déçu qu’un magazine qui a toujours défendu la liberté d’expression et la voix des artistes se soit plié à la pression extérieure.”

Outre Velasco, un autre rédacteur en chef de premier plan a été licencié après avoir publié un message sur Twitter sur Gaza.

Michael Eisen a été démis de ses fonctions de rédacteur en chef d’eLife, une revue scientifique universitaire, Eisen a confirmé dans un message à X.

« J’ai été informé que je serai remplacé en tant que rédacteur en chef de [eLife] pour avoir retweeté un article [from satirical US website the Onion] cela témoigne de l’indifférence à l’égard de la vie des civils palestiniens », a écrit Eisen.

Le licenciement d’Eisen était confirmé dans une déclaration du 24 octobre d’eLife et de son conseil d’administration.

Eisen a été licencié après avoir retweeté un article du journal Onion intitulé : « Des Gazaouis mourants critiqués pour ne pas avoir utilisé leurs derniers mots pour condamner le Hamas ».

Eisen, qui est juif et a une famille originaire d’Israël, a salué l’Onion comme ayant « plus de courage, de perspicacité et de clarté morale » que les « dirigeants de toutes les institutions universitaires réunies ».

Une lettre ouverte à eLife et à son conseil d’administration, qui ont critiqué le licenciement d’Eisen, a circulé et recueilli près de 2 000 signatures.

Aaron Sorkin a abandonné l’agent de longue date Maha Dakhil après avoir partagé des publications pro-palestiniennes sur Instagram. Photographie : Christopher Polk/Banque de photos NBC/NBCU/Getty Images

Un haut dirigeant de l’agence artistique Creative Arts Agency (CAA) a également fait face à des réactions négatives et se retire de ses fonctions de direction après avoir republié une histoire sur Instagram sur le traitement réservé aux Palestiniens par Israël.

Maha Dakhil, co-responsable du département cinéma chez CAA, a démissionné du conseil d’administration interne de l’agence et se retirera de son poste au sein de l’agence, le Los Angeles Times a rapporté.

Dakhil continuera de travailler avec sa liste de clients les plus importants, qui comprend l’actrice Anne Hathaway, la réalisatrice Ava DuVernay et d’autres, a rapporté le LA Times.

Mais le scénariste Aaron Sorkin a laissé tomber Dakhil, qui a longtemps été agent de l’écrivain de The Social Network, et a quitté CAA à cause de ces remarques : Variété signalée.

« Maha n’est pas une antisémite, elle a juste tort. C’est une super agente et je suis très fier du travail que nous avons fait ensemble au cours des six dernières années. Je suis ravi de revenir à WME [William Morris Agency-Endeavor]”, a déclaré Sorkin dans une déclaration à Variety.

Le Guardian n’a pas pu joindre directement la CAA ou Dakhil pour obtenir plus de détails sur le mandat de Dakhil.

La dernière dispute survient après que Dakhil a republié une image sur Instagram qui disait notamment : « Vous êtes en train d’apprendre qui soutient le génocide ».

Dakhil a ajouté la légende : « C’est la phrase pour moi. » Elle a ensuite posté une deuxième image sur laquelle on pouvait lire : « Quoi de plus déchirant que d’être témoin d’un génocide ? Être témoin du déni du génocide.

Dakhil a depuis supprimé les deux images et présenté des excuses publiques.

« J’ai commis une erreur en republiant ma story Instagram, qui utilisait un langage blessant. Comme beaucoup d’entre nous, je suis sous le choc du chagrin. Je suis fier d’être du côté de l’humanité et de la paix », a déclaré Dakhil dans un communiqué à Variété.

« Je suis très reconnaissant envers mes amis et collègues juifs qui ont souligné les implications et m’ont mieux informé. J’ai immédiatement supprimé la republication. Je suis désolée pour la douleur que j’ai causée”, a-t-elle déclaré.