Des permis d’exploitation minière en haute mer pourraient arriver : de quoi s’agit-il, que pourrait-il se passer ?

L’Autorité internationale des fonds marins – l’organisme des Nations Unies qui réglemente les fonds marins du monde – se prépare à reprendre les négociations qui pourraient ouvrir les fonds marins internationaux à l’exploitation minière, y compris pour les matériaux essentiels à la transition énergétique verte.

Des années de négociations ont atteint un point critique où l’autorité devra bientôt commencer à accepter les demandes de permis d’exploitation minière, ajoutant aux inquiétudes concernant les impacts potentiels sur les écosystèmes marins peu étudiés et les habitats de la mer profonde.

Voici un aperçu de ce qu’est l’exploitation minière en haute mer, pourquoi certaines entreprises et certains pays demandent des permis pour l’exploiter et pourquoi les militants écologistes suscitent des inquiétudes.

QU’EST-CE QUE L’EXPLOITATION MINIÈRE EN MER PROFONDE ?

L’exploitation minière en haute mer consiste à retirer les gisements de minéraux et les métaux des fonds marins. Il existe trois types d’exploitation minière de ce type : extraire des nodules polymétalliques riches en gisements du fond de l’océan, extraire des gisements de sulfures massifs du fond marin et extraire les croûtes de cobalt de la roche.

Ces nodules, dépôts et croûtes contiennent des matériaux, tels que le nickel, les terres rares, le cobalt et plus encore, qui sont nécessaires pour les batteries et autres matériaux utilisés pour exploiter les énergies renouvelables ainsi que pour les technologies quotidiennes comme les téléphones portables et les ordinateurs.

L’ingénierie et la technologie utilisées pour l’exploitation minière en haute mer évoluent encore. Certaines entreprises cherchent à aspirer les matériaux du fond marin à l’aide de pompes massives. D’autres développent une technologie basée sur l’intelligence artificielle qui enseignerait aux robots des profondeurs comment arracher les nodules du sol. Certains cherchent à utiliser des machines avancées qui pourraient extraire des matériaux au large d’immenses montagnes et volcans sous-marins.

Les entreprises et les gouvernements les considèrent comme des ressources stratégiquement importantes qui seront nécessaires à mesure que les réserves terrestres s’épuisent et que la demande continue d’augmenter.

COMMENT L’EXPLOITATION MINIÈRE EN MER PROFONDE EST-ELLE RÉGLEMENTÉE MAINTENANT ?

Les pays gèrent leur propre territoire maritime et leurs zones économiques exclusives, tandis que la haute mer et les fonds marins internationaux sont régis par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Elle est réputée s’appliquer aux États, qu’ils l’aient ou non signée ou ratifiée. En vertu du traité, les fonds marins et leurs ressources minérales sont considérés comme le « patrimoine commun de l’humanité » qui doit être géré de manière à protéger les intérêts de l’humanité par le partage des avantages économiques, le soutien à la recherche scientifique marine et la protection des environnements marins.

Les sociétés minières intéressées par l’exploitation en haute mer s’associent à des pays pour les aider à obtenir des licences d’exploration.

Plus de 30 licences d’exploration ont été délivrées jusqu’à présent, avec une activité principalement concentrée dans une zone appelée la zone de fracture Clarion-Clipperton, qui s’étend sur 1,7 million de miles carrés (4,5 millions de kilomètres carrés) entre Hawaï et le Mexique.

POURQUOI Y A-T-IL UNE PRESSION SUR L’ISA POUR ÉTABLIR DES RÈGLEMENTS MAINTENANT ?

En 2021, la nation insulaire du Pacifique de Nauru – en partenariat avec la société minière Nauru Ocean Resources Inc., une filiale en propriété exclusive de la société canadienne The Metals Company – a demandé à l’ISA d’exploiter des minéraux dans une zone de haute mer spécifiée.

Cela a déclenché une clause du traité des Nations Unies qui oblige l’ISA à compléter les réglementations régissant l’exploitation en haute mer d’ici juillet 2023. Si aucune réglementation n’est finalisée, Nauru peut soumettre une demande pour mener l’exploitation minière sans aucune réglementation en vigueur.

D’autres pays et entreprises privées peuvent commencer à demander des licences provisoires si l’organe de l’ONU n’approuve pas un ensemble de règles et de règlements d’ici le 9 juillet. Les experts disent que ce ne sera pas le cas puisque le processus prendra probablement plusieurs années.

QUELLES SONT LES PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES ?

Seule une petite partie des fonds marins profonds a été explorée et les défenseurs de l’environnement craignent que les écosystèmes ne soient endommagés par l’exploitation minière, en particulier sans aucun protocole environnemental.

Les dommages causés par l’exploitation minière peuvent inclure le bruit, les vibrations et la pollution lumineuse, ainsi que d’éventuelles fuites et déversements de carburants et d’autres produits chimiques utilisés dans le processus d’extraction.

Les panaches de sédiments provenant de certains processus miniers sont une préoccupation majeure. Une fois les matériaux de valeur extraits, les panaches de sédiments boueux sont parfois rejetés dans la mer. Cela peut nuire aux espèces qui se nourrissent de filtres comme les coraux et les éponges, et pourrait étouffer ou interférer avec certaines créatures.

L’ampleur des implications pour les écosystèmes des grands fonds n’est pas claire, mais les scientifiques ont averti que la perte de biodiversité est inévitable et potentiellement irréversible.

« Nous trouvons constamment de nouvelles choses et il est un peu prématuré de commencer à exploiter les fonds marins alors que nous ne comprenons pas vraiment la biologie, les environnements, les écosystèmes ou quoi que ce soit d’autre », a déclaré Christopher Kelley, un biologiste spécialisé dans la recherche en l’écologie des profondeurs marines.

ET APRÈS?

La commission juridique et technique de l’ISA, qui supervise l’élaboration de la réglementation sur l’exploitation minière en eaux profondes, se réunira début juillet pour discuter du projet de code minier qui n’est pas encore rédigé.

L’exploitation minière en vertu de la réglementation ISA pourrait commencer au plus tôt en 2026. Les demandes d’exploitation minière doivent être examinées et des évaluations d’impact environnemental doivent être effectuées.

Entre-temps, certaines entreprises – telles que Google, Samsung, BMW et d’autres – ont soutenu l’appel du Fonds mondial pour la nature à s’engager à éviter d’utiliser des minéraux extraits des océans de la planète. Plus d’une douzaine de pays, dont la France, l’Allemagne et plusieurs pays insulaires du Pacifique, ont officiellement appelé à une interdiction, une pause ou un moratoire sur l’exploitation minière en haute mer au moins jusqu’à ce que des garanties environnementales soient en place, bien que l’on ne sache pas combien d’autres pays soutiennent une telle exploitation minière. D’autres pays, comme la Norvège, proposent d’ouvrir leurs eaux à l’exploitation minière.

Victoria Milko, L’Associated Press